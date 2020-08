Tampere

Sdp:n uuteen puoluejohtoon kuuluvat puoluesihteeri Antton Rönnholm, varapuheenjohtajat Niina Malm, Ville Skinnari ja Matias Mäkynen sekä puheenjohtaja Sanna Marin.

Sdp:n puoluekokous kävi kutkuttavan äänestyksen puolueen varapuheenjohtajista. Puolueen puheenjohtaja Sanna Marin ja puoluesihteeri Antton Rönnholm valittiin sdp:n johtoon ilman vastaehdokkaita sunnuntaiaamuna.

Sdp:n ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin 629 äänellä ensimmäisen kauden kansanedustaja Niina Malm, 38, Imatralta. Hän työskenteli aiemmin Teollisuusliiton pääluottamusmiehenä Ovakon terästehtaalla. Malm on Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Hän on suorittanut logistiikan perustutkinnon Imatran ammattioppilaitoksessa 2000.

Malm sanoi omassa esittelypuheenvuorossaan, että aina pitää asettua heikomman puolelle. Hän sanoi olevansa henkilö, joka tekee täysillä kaiken sen mihin ryhtyy.

– Niin tehtaalla, valtuustossa, puolueosastossa, ammattiosastossa kuin nyt kansanedustajana. Minulle on itsestään selvää että kaikki työ on arvokasta. Tämä maa elää ahkerien ja aktiivisten palkansaajien varassa.

Sdp:n toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin 579 äänellä kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri, kansanedustaja Ville Skinnari, 46 Lahdesta. Koulutukseltaan Skinnari on lakimies. Hän on toiminut sdp:n kolmantena varapuheenjohtajana vuodesta 2017 alkaen ja kansanedustajana vuodesta 2015.

Skinnari on entinen jääkiekkoilija. Hän on työskennellyt pienyrittäjänä ja kansainvälisenä lakiasiantuntijana. Ville Skinnari on sdp:n edesmenneen kansanedustajan Jouko Skinnarin poika.

Skinnari sanoi esittelypuheenvuorossaan, että hänen johdollaan Suomen talous on tasapainossa vuonna 2030. Vienti vetää ja työllisyysaste on yli 75 prosenttia.

– Kansalaiset luottavat instituutioihin ja toinen toisiinsa, yhteiskunta on pienen ihmisen tuki ja turva.

Sdp:n kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valittiin 547 äänellä ensimmäisen kauden kansanedustaja Matias Mäkynen, 29, Vaasasta. Hän nousi eduskuntaan varapaikalta Jutta Urpilaisen siirryttyä EU-komissaariksi. Mäkynen johti sdp:n sosiaaliturvamallin yleisturvan valmistelua. Hän on työskennellyt analyytikkona viestintäyhtiö Rud Pedersenin palveluksessa.

Esittelypuheenvuorossaan Mäkynen painotti tulleensa puolueeseen vaikuttamaan ja olevansa vahvasti työväenliikkeestä taustaltaan. Hän korosti, että sdp:n on laajennettava kannattajakuntaansa.

– Meidän on saavutettava paremmin palkansaajat, pidettävä kiinni varttuneemmasta joukosta, mutta ennen kaikkea meidän on tavoitettava nykyistä paremmin nuoret ja nuoret aikuiset.

Tavoitteekseen hän mainitsi Suomen hiilineutraalisuuden, siirtymisen yleisturvaan sekä lasten ja nuorten pahoinvoinnin poistamisen.

Liikenne- ja viestintäministeri kansanedustaja Timo Harakka sai 502 ääntä. Ensimmäisen kauden kansanedustaja Aki Lindén sai 324 ääntä ja palvelualojen ammattiliiton edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo sai 324 ääntä.