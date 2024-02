Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo (vas), vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sekä SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoivat puolueidensa eduskuntaryhmien välikysymyksestä mediatilaisuudessa eduskunnassa Helsingissä tänään perjantaina. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Oppositiopuolueet SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat jättäneet hallitukselle välikysymyksen työmarkkinatilanteesta.

Siinä kysytään, onko hallitus valmis käymään aitoihin neuvotteluihin myös palkansaajia edustavien järjestöjen kanssa työelämän lainsäädännön muutoksista aikaisempien hallitusten tavoin.

Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kuvaili eduskunnassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa nykyistä tilannetta työmarkkinakaaokseksi. Hän sanoi sen johtuvan siitä, että pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on lyhyessä ajassa irtautunut Suomessa vuosikymmeniä vallinneesta sopimisen ja yhteistyön kulttuurista.

Lindtman huomautti, että erilaisia avauksia ja ehdotuksia kriisiytyneen tilanteen ratkaisemiseksi on kuultu jo monesta suunnasta.

– Kaikkiin näihin tämän hallituksen vastaus on ollut ei, ei ja ei. Hallitus on kieltäytynyt kaikista aloitteista, joilla tämä sen aiheuttama työmarkkinakaaos saataisiin ratkaistua.

"Tärkeämpää näyttää keskisormea ammattiyhdistysliikkeelle"

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoi, että vihreillä olisi valmiutta tukea tiettyjä hallituksen esityksiä, kuten paikallista sopimista ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamista, jos ne olisivat osa tasapainoista kokonaisuutta. Näin ei hänen mukaansa nyt ole.

Virta sanoi tilanteen näyttävän siltä, että hallitukselle on tärkeämpää näyttää keskisormea ammattiyhdistysliikkeelle kuin aidosti varmistaa työmarkkinoiden uudistuminen.

– Hallitus on kyllä tiennyt, mikä riski on Suomen talouden rattaiden pysäyttämiselle jo silloin, kun he tekivät valinnan ja vakavan arviointivirheen ajaa työmarkkinat nykytilanteen kaltaiseen umpisolmuun.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo kiinnitti huomiota siihen, ettei valtaosasta kiistanalaisia uudistuksia puhuttu mitään ennen vaaleja.

– Demokratiassa silloin, jos hallitus edistää jotain muuta kuin se on ennen vaaleja luvannut, niin silloin tietysti nousee se vastaliike ja me halutaan olla sitä tukemassa. Ja halutaan käydä myös tässä talossa se keskustelu, että oikeastiko ei ole mitään muita vaihtoehtoja. Koska niitä vaihtoehtoja on.

Toiseksi suurin oppositiopuolue keskusta ei lähtenyt mukaan välikysymykseen. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi aiemmin, että keskustalla on eri näkemyksiä työmarkkinakysymyksistä.