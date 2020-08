SDP:n puoluekokouksen osallistujille jaetaan ruusukassit.

SDP on uudistanut visuaalisen ilmeensä, joka on ensi kertaa nähtävillä tänään Tampereella alkavassa puoluekokouksessa.

Puolue kertoo aloittaneensa ilmeen uudistustyön jo viime syksynä. Edellisen kerran päivitystyötä tehtiin ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja.

– Digiympäristön nopeatempoisuuden vuoksi visuaalinen ilme on ollut kovassa käytössä. Nyt puolueen valmistautuessa kuntavaaleihin oli hyvä hetki sen päivittämiselle, SDP perustelee.

Puolue halusi tehdä visuaalisesta ilmeestään modernimman ja helppokäyttöisemmän.

Tällainen on SDP:n uusi ruusulogo.

– Haimme ryhdikkäämpää fonttia, lämpimämpää punaisen sävyä ja yksinkertaisempaa logon muotokieltä.

Jäseniltä tuli toive siitä, että ilme olisi ennen kaikkea uudenaikainen ja ihmisläheinen.

– Haluamme, että visuaalinen ilmeemme on tunnistettava ja että siitä välittyy inhimillisyys ja lämpö.

SDP:n logo uudistettiin edellisen kerran 10 vuotta sitten puoluekokouksen alla. Vanhassa logossa on kuvattuna ruusun terälehti, ja sama kuvamaailma säilyy myös uudessa logossa.

– Nyt logon muotokieltä on yksinkertaistettu. Olemme ottaneet ruusun terälehdestä inspiraationsa saaneen logon lisäksi myös käyttöön ruusuikonin, joka on kansainvälinen työväenliikkeen symboli.

Kokous alkaa kello 12

SDP:n uusi tekstilogo näyttää tältä.

Ruusun moderni versio kuvittaa näkyvästi Tampereen kolmipäiväistä puoluekokousta, joka alkaa tänään lauantaina kello 12.

Puoluekokouksessa käsitellään SDP:n poliittinen ohjelma, periaatejulistus, säännöt ja aloitteet sekä tehdään tärkeät henkilövalinnat.

Pääministeri Sanna Marin valitaan paikastaan luopuvan Antti Rinteen seuraajaksi SDP:n puheenjohtajana sunnuntaina. Samana päivänä ohjelmassa ovat myös puoluesihteerin, varapuheenjohtajien ja puoluevaltuuston puheenjohtajan valinnat.

Koronaepidemian takia kokouksen järjestelyihin on tehty isoja muutoksia, ja kokouksen osallistujien määrää on jouduttu rajoittamaan. Viralliset kokousedustajat on jaettu työskentelemään kahteen eri ryhmään, jotka eivät kohtaa fyysisesti keskenään kokouksen aikana. Virallisia kokousedustajia SDP:llä on 500.