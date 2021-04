Helsinki

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin (sd.) esitteli puolueensa kuntavaaliteemoja sunnuntaina. Arkistokuva.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin on huolissaan nettihäiriköinnin vaikutuksesta ihmisten haluun lähteä ehdolle kuntavaaleissa. Marin sanoi puolueen kuntavaaliavajaisissa, että epäasiallinen keskustelu saa ihmisiä jäämään politiikasta pois.

– Olemme kuulleet erittäin valitettavia viestejä ihmisiltä siitä, että he eivät välttämättä lähde ehdolle koska eivät halua altistaa itseänsä sellaiselle aggressiiviselle kirjoittelulle sosiaalisessa mediassa ja aggressiivisille yhteydenotoille, Marin sanoi tiedotustilaisuudessa.

Ilmiö on Marinin mukaan huolestuttava, ja hänen mukaansa on tärkeää, että ihmiset uskaltavat lähteä ehdolle ja vaikuttamaan.

– Tämänkaltainen häirintä, jota nykyään sosiaalisessa mediassa ja verkkoympäristössä on, niin se pitäisi saada kitkettyä pois.

Kysymys ei ole Marinin mukaan vain SDP:n puoluekentästä, vaan samankaltaisia viestejä on tullut useilta muiltakin puolueilta.

– Ilmiö koskettaa kaikkia puolueita, ja se koskettaa laajasti demokratiaa ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, Marin sanoi.

Puoluesihteeri Antton Rönnholm sanoi, että ilmiö on tullut esille yksittäisten ehdokkaiden kohdalla, kun he ovat tehneet esimerkiksi Facebook-lähetyksiä.

– Keskeisin syy, miksi ihminen ei lähde kuntavaaleihin ehdolle, on edelleen ajan puute, henkilökohtaisen elämän ja arjen yhdistäminen kuntapäättäjän tehtäviin. Isona uutena syynä näkee sen, että ihmiset ovat huolissaan omasta psyykestään ja jaksamisestaan ja siitä, miten se (häirintä) vaikuttaa esimerkiksi omiin lapsiin, Rönnholm sanoi.

Marin asetti avauspuheessaan tavoitteeksi sen, että SDP nousee kuntavaaleissa suurimmaksi. Mielipidemittauksissa ykköspaikka on karannut viime aikoina SDP:n käsistä, ja tuoreimmassa Ylen kyselyssä puolue oli jäänyt kolmanneksi perussuomalaisten ja kokoomuksen jälkeen.

Marinin mukaan SDP:llä on voittoon kaikki edellytykset. Puolueella on samaistuttavia ehdokkaita ja tasaisen vahvaa kannatusta erikokoisissa kunnissa, hän sanoi.

Omaishoidolle yhtenäiset kriteerit

SDP ottaa kuntavaaliohjelmassaan tavoitteeksi, että omaishoidon kriteerit yhdenmukaistetaan koko maassa. Omaishoidon tuen määrää on tarkistettava, ja siihen on varattava riittävät resurssit.

– Omaishoito ei saa johtaa tilanteeseen, jossa kotiin tuotavia palveluita karsitaan omaishoitajan vuoksi. Palveluiden on tuettava omaishoitoa tehokkaasti, Marin sanoi.

Suomessa on lähes 50 000 omaishoitosopimuksen tehnyttä hoitajaa ja kaikkiaan noin 350 000 ihmistä, jotka hoitavat omaistaan jatkuvasti.

– Omaishoitaminen on myös raskasta työtä, ja palveluita tarvitaan laajasti avuksi. Se on valtavan arvokas asia yhteiskunnalle. Yhteiskunnan pitää kannustaa rahallisesti mutta myös palvelujen paremman saatavuuden kautta.

Marin nosti esille myös toimet kiusaamista ja väkivaltaa vastaan. SDP haluaa Marinin mukaan, että joka kunnassa tehdään kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma ja että sen toimeenpanoa seurataan säännöllisesti.

– Koulujen on oltava turvallisia paikkoja kaikille, ja myös vapaa-ajalla tapahtuvaan häirintään ja kiusaamiseen on puututtava heti, on kyse sitten fyysisestä, henkisestä tai sähköisessä maailmassa tapahtuvasta väkivallasta, Marin sanoi.