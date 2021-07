Metsän monimuotoisuutta parannetaan hallitulla poltolla. Kuvan ennallispoltto tehtiin Pudasjärven Olvassuolla aikaisemmin tänä kesänä. Kuva: Laura Vuoksenmaa/Metsähallitus

Syötteen kansallispuistossa poltetaan sään salliessa metsää tiistaina 27. heinäkuuta.

Poltosta muodostuu runsaasti savua, joka voi olla havaittavissa laajalla alueella polton aikana ja vielä joitakin päiviä sen jälkeen.

Poltettava noin kahden hehtaarin metsäalue sijaitsee Lomavaaran alueella.

Metsän monimuotoisuutta parannetaan ennallistamispoltoilla. Toimista hyötyvät niin puut kuin hyönteisetkin.

– Tavoitteena on, että metsässä kasvaisi palon myötä kasvupaikalle luontainen puulajisto, kertoo suojelubiologi Markku Lehtelä Metsähallituksen Luontopalveluista.

Maaston pitää olla riittävän kuivaa

Metsien ennallistamispoltot suunnitellaan ja valmistellaan huolellisesti. Onnistunut poltto edellyttää riittävän kuivaa maastoa, minkä vuoksi poltot tehdään usein metsäpalovaroituksen aikaan.

Poltettavaksi valitaan paikka, jossa on sammutusvettä lähellä. Lisäksi poltossa ja jälkivartioinnissa on mukana tarvittavan suuri määrä henkilöitä.

Lomavaara kuuluu valtakunnalliseen verkostoon, jonka tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta säännöllisillä ennallistamispoltoilla. Polttoalueen puusto on noin 150-vuotiasta. Metsä on lähes puhdasta kuusimetsää. Ennallistamispoltoilla puustoa pyritään monipuolistamaan.

Ennallistamispoltot ovat osa ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-ohjelmaa, joka vahvistaa luonnon monimuotoisuutta elinympäristöjä ennallistamalla. Elinympäristöjen väheneminen on keskeinen syy Suomen luonnon köyhtymiseen.