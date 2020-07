Paritalon saunan kiukaalla paistuneet makkarat sytyttivät tulipalon Hailuodossa Sumpuntiellä maanantai-illtana, kertoo Oulu-Koillismaan pelastuslaitos.

Pelastuslaitos sai ensitiedon onnettomuudesta noin kello 22:18.

Pelastuslaitoksen yksikköjä on parhaillaan lautalla matkalla onnettomuuspaikalle. Paikalla on kuitenkin pelastushenkilöstöä Hailuodon paloasemalta, joten ensipalo on jo saatu hallintaan.

Juttua päivitetään.