Oulu

Kuva: Maiju Pohjanheimo

Yhteisöllinen saunominen on ollut jo muutaman vuoden kovassa nosteessa, mutta Suomen saunapääkaupungin tittelistä kisailu on jäänyt Helsingille ja Tampereelle.

Oulusta ei vielä ole ollut kampoihin laittajaksi, sillä esimerkiksi torinrantaan suunniteltu Allas Sea Poolin saunamaailma ei päässyt suunnitelmia pidemmälle.

Se ei estä saunakulttuurituottajaa Katri Tenetziä tähtäämästä korkealle.

”Euroopan parhaat löylyt on luvattu kulttuuripääkaupunkihankkeessa”, kertoo Tenetz, joka tunnustautuu pitkien ja lempeiden löylyjen ystäväksi.

Kokonaiskonseptin suunnittelu on vielä kesken, mutta yksi on jo varmaa: saunasta tulee yleinen sauna, jossa saunominen on ykkösasia.

Tenetz kertoo Radio Kalevan haastattelussa, millainen visio itse saunarakennukselle ja laiturille tällä hetkellä on, häviääkö Kesän sauna kiinteän saunan myötä, mistä hän on etsinyt inspiraatiota saunatuottajan työhönsä ja millaisia saunomisen trendejä on näköpiirissä.

Toimittaja on Sini Salmirinne.