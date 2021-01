Presidentti Sauli Niinistöä, 72, arvostetaan poikkeuksellisen laajasti. Sekä tavalliset kansalaiset että politiikan, talouselämän ja tiedemaailman edustajat pitävät häntä järkevänä, jämptinä ja hyvin verkostoituneena mielipidevaikuttajana. Hänen sanoillaan on painoarvoa.

Suosio on niin mittavaa, että Niinistö on noussut tai nostettu arvostelun yläpuolelle. Olisi ikään kuin epäkorrektia kyseenalaistaa hänen lausuntojaan tai toimintaansa. Presidentti on muka aina oikeassa, ja se tuntuu pohjoismaisessa demokratiassa vähän oudolta. Ei kukaan ole täydellinen.