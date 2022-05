Sauli Niinistö kertoi Washingtonin-vierailullaan, että hän on valmis itse selvittämään Turkin huolia Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien suhteen. Taustalla Yhdysvaltain presidentti Joe Biden. Kuva: JIM LO SCALZO

Presidentti Sauli Niinistö sanoo olevansa valmis itsekin osallistumaan ratkaisun hakemiseen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä koskevaan kiistaan Turkin kanssa.

Niinistö sanoi suomalaismedialle Washingtonissa, että yhteyksiä Turkin kanssa on jo ollut monen kanavan kautta.

– Minä osallistun myös. En voi sanoa tarkkaan, missä tai milloin, mutta sen jälkeen kun (Turkin vaatimukset) on selvitetty tarkkaan, uskon, että myös korkeamman tason yhteydenpito on tarpeen, Niinistö sanoi.

Suomen ja Ruotsin on ensi vaiheessa tutkittava tarkkaan, mitä Turkki haluaa, sillä maan viestit ja vaatimukset ovat viime päivien aikana vaihdelleet, Niinistö sanoi.

– Välillä on kymmenen kohdan lista, välillä on kolmen kohdan lista. Näistä on syytä perata, mistä kenkä tarkkaan ottaen puristaa, Niinistö sanoi.

Hän sanoi Yhdysvaltojen osoittavan Suomelle ja Ruotsille asiassa kaiken tukensa. Koska viesti kuitenkin on lähetetty Suomelle ja Ruotsille, on niiden syytä myös vastata siihen.

Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson tapasivat Valkoisen talon vierailullaan presidentti Joe Bidenin, varapresidentti Kamala Harrisin sekä puolustusministeri Lloyd Austinin.

Lisäksi Niinistö ja Andersson vierailivat Yhdysvaltojen kongressissa, jossa he tapasivat sekä senaatin että edustajainhuoneen johtoa.

Niinistö luonnehti päivän antia vakuuttavaksi tuen osoitukseksi, myös siltä osalta, mikä koskee niin sanottua harmaata vaihetta ennen Nato-jäsenyyden astumista voimaan. Kun Venäjän ja presidentti Vladimir Putinin reaktio on osoittautunut melko maltilliseksi, on joustavuus ja valmius reagoida Suomen näkökulmasta tärkeintä.

– Meillä on hyvin tarkka tieto siitä, mitä konkreettisia välineitä tai toimia Yhdysvallat on valmis tarjoamaan, jos niitä pyydetään.

Presidentti Sauli Niinistö tapasi Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin torstaina Washingtonissa. Kuva: Oliver Contreras / POOL

Niinistön mukaan nyt on osattava välittömästi reagoida, ilman että ylireagoidaan tai annetaan aihetta ylireagoida.

Kaikkiaan hänen omatkin huolensa jäsenyyttä edeltävän vaiheen vaaroista ovat lieventyneet.

– Näyttää ehkä vähän rauhallisemmalta kuin arvailtiin.

Uudet jäsenet vahvistavat Natoa

Presidentti Biden sanoi tapaamisen jälkeen, että Suomi ja Ruotsi täyttävät kirkkaasti kaikki Nato-jäsenyyden edellytykset ja vahvistavat Natoa ja sen turvallisuutta.

Bidenin mukaan Suomella ja Ruotsilla on Yhdysvaltain täysi tuki jäsenyyshakemuksen käsittelyn ajan. Lisäksi hän lupasi maansa tekevän yhteistyötä Suomen ja Ruotsin kanssa kaikkien uhkien torjumiseksi jäsenyysprosessin aikana.

Niinistö puolestaan sanoi Suomen olevan valmis neuvottelemaan Turkin kanssa kaikista sen huolenaiheista. Suomella ja Turkilla on aina ollut hyvät kahdenväliset suhteet, Niinistö lisäsi Valkoisen talon ruusutarhassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Suomi ottaa terrorismin vakavasti. Me tuomitsemme terrorismin sen kaikissa muodoissa. Ja me olemme myös aktiivisesti sitoutuneet taistelemaan sitä vastaan, Niinistö sanoi.

Andersson sanoi Ruotsin odottavan ripeää ratifiointiprosessia ja käyvän keskustelua kaikkien jäsenmaiden kanssa ongelmien ratkaisemiseksi.

Katso lähetys tilaisuudesta: