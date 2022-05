Sauli Niinistö kertoi Washingtonin-vierailullaan, että hän on valmis itse selvittämään Turkin huolia Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien suhteen. Taustalla Yhdysvaltain presidentti Joe Biden. Kuva: JIM LO SCALZO

Presidentti Sauli Niinistö sanoo olevansa valmis itsekin osallistumaan ratkaisun hakemiseen Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä koskevaan kiistaan Turkin kanssa.

Niinistö sanoi suomalaismedialle Washingtonissa, että yhteyksiä Turkin kanssa on jo ollut monen kanavan kautta.

– Minä osallistun myös. En voi sanoa tarkkaan, missä tai milloin, mutta sen jälkeen kun (Turkin vaatimukset) on selvitetty tarkkaan, uskon, että myös korkeamman tason yhteydenpito on tarpeen, Niinistö sanoi.

Suomen ja Ruotsin on ensi vaiheessa tutkittava tarkkaan, mitä Turkki haluaa, sillä maan viestit ja vaatimukset ovat viime päivien aikana vaihdelleet, Niinistö sanoi.

– Välillä on kymmenen kohdan lista, välillä on kolmen kohdan lista. Näistä on syytä perata, mistä kenkä tarkkaan ottaen puristaa, Niinistö sanoi.

Hän sanoi Yhdysvaltojen osoittavan Suomelle ja Ruotsille asiassa kaiken tukensa.

Niinistö ja Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson tapasivat Valkoisen talon vierailullaan presidentti Joe Bidenin, varapresidentti Kamala Harrisin sekä puolustusministeri Lloyd Austinin.

Lisäksi Niinistö ja Andersson vierailivat Yhdysvaltojen kongressissa, jossa he tapasivat sekä senaatin että edustajainhuoneen johtoa.

Presidentti Sauli Niinistö tapasi Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin torstaina Washingtonissa. Kuva: Oliver Contreras / POOL

Niinistö luonnehti päivän antia vakuuttavaksi tuen osoitukseksi, myös siltä osalta, mikä koskee niin sanottua harmaata vaihetta ennen Nato-jäsenyyden astumista voimaan. Kun Venäjän ja presidentti Vladimir Putinin reaktio on osoittautunut melko maltilliseksi, on valmius reagoida Suomen näkökulmasta tärkeintä.

– Me arvostamme kovasti joustavuutta, kykyä reagoida, jos reagoitavaa tulee. Tämä varsin hyvin ymmärretään.

Katso lähetys tilaisuudesta: