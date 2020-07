Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osallistui keskusteluun tiistai-iltana Twitterissä. Kuva: Matti Porre

MTV3 näytti tiistai-iltana osana Suomi-Areenaa Tasavallan presidentin kyselytunnin, jonka erikoishaastattelussa tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi tiukkasanaisesti keskustelua presidentin vallankäytöstä.

Keskustelu presidentin valtaoikeuksien käytöstä alkoi jo aiemmin keväällä koronakriisin yhteydessä. Viime sunnuntaina Helsingin Sanomat julkaisi lisäksi laajan artikkelin Niinistön vallankäytöstä.

Niinistö sanoi MTV:n haastattelussa muun muassa, että hänen suunsa "yritetään selvästi saada tukkoon".

Niinistön haastattelu kirvoitti tiistaina vitsailua Twitterissä. Twiittailijoiden yllätykseksi Niinistö päätti itsekin osallistua keskusteluun itseironisella kommentilla.

Vapaa toimittaja Pekka Ervasti mietti Twitterissä tiistai-iltana, mitä televisiosta kannattaisi ryhtyä katselemaan. Ervastin mukaan vaihtoehtoina olivat "Bond-elokuva (From Russia with Love) ja Niinistön haastattelu (From Mäntyniemi with Anger)".

Niinistö kommentoi twiittiä toteamalla kuivakasti, että sekä Bond että Niinistön haastattelu ovat ylimainostettuja.

Kumpikin on ylimainostettu — Sauli Niinistö (@niinisto) July 14, 2020