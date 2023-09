Pohjois-Pohjanmaan asuinrakennustyömailla on nyt hiljaista, ja se näkyy karusti työttömyysluvuissa.

Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen mukaan heinäkuussa oli työttömänä yli 600 rakennusalan työntekijää enemmän kuin vuosi sitten. Pahiten asuinrakentamisen sakkaaminen on kohdellut kirvesmiehiä ja rakennuspuuseppiä, joita on nyt työttömänä lähes kaksi kertaa niin paljon kuin vuosi sitten.

Business Oulun johtajan Juha Ala-Mursulan mukaan tilanne rakennusalalla on juuri nyt äärimmäisen hankala. Oulussa rakentamisala on korostuneen merkittävässä asemassa. Ongelmat näkyvät rajusti, mutta hyvinä aikoina se on tuonut paljon elinvoimaa Oulun seudulle.

– Siksi suhdannevaihtelut näkyvät Oulussa ja koko maakunnassa muuta maata voimakkaampina, sanoo.

"Vuosituhannen hiljaisin hetki"

Rakennusliike Lapti Oy:n toimitusjohtaja Jussi Karjula kuvaa asuntorakentamisen tilannetta erittäin vaikeaksi.