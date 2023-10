Gaza/Jerusalem/Helsinki

Kuva näyttää Israelin ilmaiskun jäljet Gazan kaistalla. Kuva: HANNIBAL HANSCHKE

Gazassa on kuollut Israelin iskuissa yli 7 700 ihmistä sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi Israeliin kolme viikkoa sitten. Hamasin kontrolloiman alueen terveysministeriön antamia lukuja ei ole voitu vahvistaa riippumattomasta lähteestä.

Terveysministeriön mukaan kuolleista yli 3 500 on lapsia.¨

Hamasin hyökkäyksessä kuoli Israelin viranomaisten mukaan 1 400 ihmistä, enimmäkseen siviilejä.

Uhrien yhteismäärä on suurin sen jälkeen, kun Israel vetäytyi Gazasta vuonna 2005.

Gazassa satoja rakennuksia on tuhoutunut Israelin iskuissa viime yönä, kertoivat Gazan väestönsuojeluviranomaiset aiemmin tänään. Heidän mukaansa yhteensä tuhansia koteja on vahingoittunut Gazan pohjoisosassa.

Väestönsuojeluviranomaisten mukaan pommitukset ovat olleet niin kiivaita, että ne ovat muuttaneet täysin Gazan pohjoisosan maiseman.

Riippumattomista lähteistä ei ole toistaiseksi tarkkoja tietoja tuhoista, sillä viestiyhteydet alueelle ovat olleet pääosin poikki. Yleisradioyhtiö BBC:n Gazan eteläosassa olevan toimittajan Rushdi Abualoufin mukaan myös Etelä-Gazassa vallitsee "paniikki, pelko ja kaaos", koska sinnekin on tehty ilmaiskuja.

Israelin armeija kertoi aikaisemmin iskeneensä 150 maanalaiseen kohteeseen Gazan alueen pohjoisosassa viime yön aikana.

Armeijan lausunnon mukaan iskut kohdistuivat "terroristien tunneleihin, maanalaisiin taistelutiloihin ja muuhun maanalaiseen infrastruktuuriin. Tämän lisäksi useita Hamasin terroristeja tapettiin".

Armeija kertoi jo aikaisemmin surmanneensa yhden äärijärjestö Hamasin komentajista, joka johti järjestön taistelijoiden ilma- ja lennokki-iskuja Israeliin.

– Yön aikana Israelin hävittäjät iskivät Asem Abu Rakabaan, Hamasin ilmaiskujen johtajaan. Abu Rakaba vastasi Hamasin lennokeista, riippuliitimistä, ilmatiedustelusta ja ilmapuolustuksesta. Hän otti osaa lokakuun 7. päivän joukkomurhan suunnitteluun ja komensi terroristeja, jotka soluttautuivat Israeliin riippuliitimillä. Hän oli myös vastuussa lennokkihyökkäyksistä Israelin armeijan valvontapisteisiin, Israelin asevoimat kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Israelin mukaan Ainakin 1 400 ihmistä sai surmansa Hamasin hyökkäyksessä Israeliin kolme viikkoa sitten.

"Pommitamme niin, ettei sellaista ole koskaan koettu"

Heti aamun valjettua ei ollut tietoa, kuinka paljon uhreja Israelin iskut olivat mahdollisesti vaatineet.

– Raunioissa on paljon ihmisiä ja paljon marttyyrejä, mutta emme pääse heidän luokseen, kertoi Hamasin kontrolloimien Gazan väestönsuojeluviranomaisten nimettömänä pysytellyt edustaja uutistoimisto AFP:lle.

Alueen asukkailta saatujen tietojen perusteella Beit Lahian ja Al-Shifan sairaalat Gazassa olisivat mahdollisesti vahingoittuneet Israelin iskuissa.

– Pommitamme Gazaa sellaisessa laajuudessa, ettei sitä ole koskaan aikaisemmin koettu Gazan kaistalla: ilmasta, maasta ja maan alta. Israelin armeija tulee eliminoimaan jokaisen Hamasin terroristin korkea-arvoisista alas asti ja tuhoamaan Hamasin terroriverkoston, uhosi nimettömänä pysytellyt Israelin armeijan upseeri viestipalvelu X:ssä.

Juuri ennen kuin Israelin kiivaat iskut alkoivat, Israelin armeijan korkea-arvoinen upseeri sanoi, ettei kyseessä ole vielä maahyökkäyksen alku.

– Kun sota syttyy, me tiedämme sen, me kuulemme sen, me näemme sen. Se tulee olemaan tappavaa ja se kestää. Siinä, mitä olette nähneet kahden päivän aikana, on kyse vain pienestä joukkojen siirtelystä Gazaan ja sieltä pois muista syitä. Ei mitään operationaalista, mutta se on osa suurempaa suunnitelmaa, sanoi Israelin pelastus- ja etsintäpalveluita johtava Golan Vach.

Hamasin kontrolloiman Gazan terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa Gazaan on kuollut ainakin 7 700 ihmistä. Tietoa ei ole voitu vahvistaa riippumattomasta lähteestä.

"Lopettakaa hulluus"

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vaati lauantaina Israelia jälleen lopettamaan iskut Gazaan.

– Israelin pommitukset Gazassa kiihtyivät viime yönä. Jälleen kerran niiden kohteena olivat naiset, lapset ja viattomat siviilit, ja ne pahensivat meneillään olevaa humanitaarista kriisiä. Israelin on välittömästi päätettävä tämä hulluus ja lopetettava hyökkäys, Erdogan kirjoitti viestipalvelu X.ssä.

Myös Hamasin sieppaamien panttivankien omaiset vaativat armeijalta selitystä läheistensä kohtalosta. Hamasin hallussa on yli 220 panttivankia.

– Kukaan sotahallintoon kuuluva ei ole vaivautunut tapaamaan perheitä ja selittämään yhtään mitään, tai kertomaan vaarantaako maaoperaatio Gazassa pidettävien 229 panttivangin hengen, omaisia edustava ryhmä kirjoitti.

Hamas kertoi lauantaina yrittävänsä löytää kahdeksan siepattua Venäjän ja Israelin kaksoiskansalaista vapauttaakseen heidät Venäjän pyynnöstä. Hamasin ja Venäjän välit ovat läheiset, eikä Venäjä ole länsimaiden tavoin luokitellut Hamasia terroristijärjestöksi.

Avustusjärjestöt vailla yhteyksiä

Monet avustusjärjestöt ovat kertoneet menettäneensä yhteyden Gazassa oleviin työntekijöihinsä. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoo viestipalvelu X:ssä, ettei Gazassa oleviin WHO:n työntekijöihin, terveydenhuoltoon tai humanitaaristen kumppaneiden edustajiin saada yhteyttä.

Myös Lääkärit ilman rajoja -järjestö sanoo, ettei joihinkin kentällä oleviin palestiinalaiskollegoihin saada yhteyttä. Vastaavanlaisia viestejä ovat julkaisseet useat muutkin alueella toimivat avustusjärjestöt, kuten Save the Children.

Lisäksi lukuisat mediat ovat kertoneet menettäneensä yhteyden Gazassa oleviin toimittajiin ja yhteyshenkilöihin. Kansainvälisissä medioissa on myös kerrottu ihmisistä, joiden viestit ja puhelut eivät tavoita Gazassa olevia läheisiä. Esimerkiksi Skotlannin pääministeri Humza Yousaf on kertonut X:ssä, ettei hän perheineen tavoita Gazassa sodan keskellä olevia sukulaisiaan.

Hamas syyttää Israelia

BBC kertoi palestiinalaisen tietoliikenneyhtiö Paltelin julkaisseen sosiaalisessa mediassa lausunnon, jonka mukaan kaikki internetpalvelut oli täysin keskeytetty Gazan kaistalla.

Myös muun muassa internetin vapautta eri maissa seuraavan NetBlocks-yhtiön havainnot tukevat väitettä yhteyksien katkeamisesta. Yhtiö kertoi puoli kahdeksan aikaan illalla viestipalvelu X:ssä, että reaaliaikaisen verkkodatan mukaan internetyhteydet näyttävät romahtaneen Gazassa perjantaina.

Gazaa hallitseva Hamas on väittänyt Israelin katkaisseen alueen tietoliikenteen sekä suurimman osan internetyhteyksistä. Michael Lynk, entinen YK:n erityisedustaja miehitetyillä palestiinalaisalueilla, on sanonut al-Jazeeralle, että yksi syy viestintäyhteyksien katkaisulle on se, että Israel pyrkii sulkemaan maailman silmät siltä, mitä Gazassa tapahtuu.

Myös ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on varoittanut tiedonkulun katkeaminen aiheuttavan riskin, että julmuuksia tapahtuu piilossa. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on puolestaan huomauttanut, että nyt tiedon ja todisteiden hankkiminen siviileihin kohdistuvista sotarikoksista ja ihmisoikeusrikkomuksista on entistäkin vaikeampaa. Amnestyn tiedotteessa kerrotaan, että Gazassa oleviin kollegoihin ei saa enää yhteyttä.

Siviilien tilanne Gazassa on erittäin vaikea, ja esimerkiksi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on aiemmin sanonut olevansa syvästi huolissaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden selvistä loukkauksista Gazassa. Israel on katkaissut vesi-, ruoka-, polttoaine- ja energiatoimitukset Gazaan, ja alueella on esimerkiksi täytynyt sulkea sairaaloita polttoainepulan vuoksi.