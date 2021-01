BBC:n väkeä esittävät Sarah Parish, Jessica Hynes, Hugh Bonneville, Monica Dolan ja Rufus Jones. Kuva: Jack Barnes

Kyllä BBC hoitaa





Työelämän ja media-alan hullutuksista – niistä ammentaa brittiläisen komediakonkarin John Mortonin Kyllä BBC hoitaa -sarja, josta nähdään nyt kolmas kausi, kuusi jaksoa.

Sarjasta on helppo pitää, sillä ote on satiirinen ja parhaimmillaan terävä. Ja mikäpä olisi oivallisempi maali kirpeälle satiirille kuin arvostettu, julkinen instanssi, sellainen kuin Britannian yleisradioyhtiö BBC, johon luotetaan laajasti maan rajojen ulkopuolellakin.

Kyseessä on mokumentti eli pseudodokumentti. Siinä muoto on lainattu dokumentilta, mutta se on joko kokonaan tai osin näyteltyä. Tässä tapauksessa näyteltyä, toisin kuin esimerkiksi lajityypin räävittömintä osastoa edustavan Sacha Baron Cohenin Borateissa ja Who Is America -sarjassa, joissa on mukana hämmentäviä tosielämän elementtejä. Sen sijaan julkkisten cameorooleja omina itsenään on Kyllä BBC hoitaa -sarjassa nähty.

Entä jos yleisö tekisi sisällön?

Uusi kausi alkaa BBC:n toimiluvan uudistamispyrinnöistä. Siksi jokaisen on pantava parastaan ja yritettävä myös uusiutua.

Arvojohtaja Ian Fletcher (Hugh Bonneville) esittelee toiveikkaasti Enemmän vähempää -projektiaan, jossa on selvitettävä, mitä BBC tekee parhaiten. Uudistumisaikeet saavat vipinää myös uutispäälliköihin, tuottajiin, sihteereihin ja toimittajiin.

Hätiin tulee monikansallisen Fun Median mediaekspertti Siobhan Sharpe (Jessica Hynes), jolla on "täräyttävä" sisältöidea: BBC Me -verkkopalvelu, joka kääntäisi perinteisen tiedonvälityksen nurin niskoin, kun yleisö tekisi sisältöä BBC:lle. Kuulostaa tutulta.

TV1 klo 12.30 ja Yle Areena