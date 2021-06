Oppilaitospastori Laura Mäntylän mielestä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä puhuttaessa on erotettava se, että vähemmistöihin liittyvät asiat eivät ole aina mielipiteitä, koska kyse on ihmisten elämästä ja identiteetistä. Jokaisen ihmisen elämä on pyhä ja siihen väkivaltaisesti kajoaminen on pyhäinhäväistys, Mäntylä sanoo.

Kuva: Mauri Ratilainen