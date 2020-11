Sateen musta päivä – latujen tekeminen sulaan maahan on jo hölmöintä hommaa

Suomi on paitsi pitkä, myös leveä, kapeimmiltaankin kohtaa. Tai pitäisikö sanoa korkea. Kun merivesi huuhtelee Nallikarin rantaa Oulussa, huitelee Kuusamossa korkeimmat nokat puolessa kilometrissä. Matkaa ei ole kuin vajaa 220 kilometriä autoillen maantietä pitkin. Linnuntie lienee yhtä pitkä.

Oulusta ylämäkeen lähtiessä matka on pitkä ja vaihteleva. Ylämaissa, kuten Koillismaata ennen kutsuttiin, kaikki on toisin. Lunta on talvella metrimäärin, kasvillisuus on toisenlainen, sää on mukavampi ja ihmiset ovat... , no sitä en lähde arssinoimaan.