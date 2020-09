Helsinki

Kelan työntekijät Birgitta Virtanen (vas.), Milla Alanko, Rasmus Salminen ja Soila Savolainen kävelivät Kalliosta Sörnäisten metroasemalle kertomaan palveluista ja juttelemaan ihmisten kanssa. Kuva: Mauri Ratilainen

Neljän hengen porukka tulee vastaan Kalliossa sateenkaaren väreihin sonnustautuneena. Jaossa on teemaan sopivia Kelan kaulanauhoja. Muita ei vielä näy yhdessä Helsinki Priden kokoontumispaikoista, mutta Kelan työntekijöitä eivät tuuli ja pienet sadekuurot häiritse.

– Sateen jälkeen tulee toivottavasti sateenkaari, sanoo Kelan asiakaspalvelupisteessä työskentelevä Birgitta Virtanen.

Soila Savolainen Kelan viestinnästä kertoo, että tarkoitus on iltapäivän aikana kertoa palveluista ja jutella ihmisten kanssa kolmessa pisteessä. Päätös lähteä mukaan sateenkaaritapahtumaan piti, vaikka korona tuli sotkemaan järjestelyjä.

Helsinki Pride on Suomen suurin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma. Viime vuonna kulkueeseen osallistui yli 100 000 ihmistä. Isoa kulkuetta ei tänä vuonna järjestetty koronatilanteen takia, vaan tilalle tuli pienempiä kokoontumisia ja konsertti, joita voi seurata verkossa.

Milla Alanko erottui hyvin Helsingin sateisilla kaduilla.

Useimmat tuntuivat jääneen kotiin netin ääreen, sen verran hiljaista kaupungilla oli iltapäivällä. Järjestysmiehiä ja poliiseja näkyi enemmän kuin osallistujia, mutta Helsingin verkkokarttaan ilmestyi koko ajan lisää värikkäitä pisteitä merkiksi seuraajista.

Kela ei aiemmin ole ollut yhtä näkyvästi esillä Pride-tapahtumissa.

– Toivon, että saamme jatkossa muutkin valtionhallinnon toimijat mukaan, Savolainen sanoo.

Tasa-arvo Kelalle tärkeää

Kelalle tasa-arvo on tärkeää niin ulkoisesti asiakastyössä kuin sisäisesti työpaikkana. Työntekijät kehuvat työnantajaansa erinomaisesta tuesta viime vuonna perustetulle sateenkaariverkostolle. Siinä on jo 54 jäsentä. Työntekijöitä on kaikkiaan noin 8 000.

Itsestään ei tarvitse kertoa mitään, vaan verkostossa voi olla vain tukena sateenkaariväelle.

– Jos on yhdessä asiassa tasavertainen, on sitä muissakin asioissa, Savolainen uskoo.

Palvelupisteen työntekijä Milla Alanko kertoo, että perhe-etuuksissa ja asumistuessa tasa-arvon lisääntyminen näkyy eniten. Tukiviidakko ei kuitenkaan ole valmis, vaan tekemistä riittää. On vielä vaikea sanoa, miten lykkääntynyt translaki vaikuttaisi Kelan tukiin.

Moni kaupunki perui tapahtumat tänä vuonna kokonaan, mutta Kelan kansainvälisellä puolella työskentelevä Rasmus Salminen tietää, että Pride-viikkoa on vietetty monilla pienillä paikkakunnalla, esimerkiksi Torniossa, Porvoossa ja Raaseporissa.

Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan pastori Anu Paavola oli pukeutunut asianmukaisesti maskiin.

Tapahtuman vastaava tuottaja Annu Kemppainen kertoo, että Helsingissä perumista ei edes harkittu.

– Elämme sellaista aikaa, missä kaikki taantumukselliset voimat ja poliittinen ruma vallankäyttö ja peli ovat aika isossa arvossa, niin sitten tarvitaan myös taistelua yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen.

Konsertti lähetetään suorana

Oodin eteen Kansalaistorille kokoontuu vähitellen vapaaehtoisia, vihreiden edustajia ja kirkon väkeä.

Vantaan ruotsinkielisen seurakunnan pastori Anu Paavola on pukeutunut sateenkaarimaskiin, samoin Pietarista Suomeen muuttanut vapaaehtoistyöntekijä Semen Kashtalapov.

Sateenkaarilippua pitelevän Ville Nylénin mielestä tuntuu tosi erilaiselta kuin aikaisemmin. Johanna Kosolalla ei ensikertalaisena ole vertailukohtaa aiempiin tapahtumiin, mutta hänestä on hyvä, että tapahtuma järjestettiin edes jollain tavalla.

Vapaaehtoistyöntekijät Ville Nylén ja Johanna Kosola odottelivat osallistujia Kansalaistorille ja Oodin eteen.

Perinteisen puistojuhlan sijasta myös Helsinki Pride -konsertti lähetetään tänä vuonna suorana Helsinki Priden verkkosivuilla ja Yle Teemalla kello 16 alkaen. Tapahtuman päätösbileitä vietetään yökerho Maxinessa.

– Jotta on livekonsertin tuntua, olemme ottaneet sen verran sateenkaariyhteisön jäseniä kuin turvallista on, ja kaikilla muilla on mahdollisuus nauttia konsertista netin ja television välityksellä, tuottaja Annu Kemppainen kertoo.

Ohjelma jatkuu vielä sunnuntaina

Lauantai on tapahtuman pääpäivä, mutta monenlaista ohjelmaa on luvassa vielä sunnuntaina.

Erityisjärjestelyistä huolimatta maanantaina käynnistynyt Pride-viikko on Kemppaisen mukaan sujunut hyvin. Tapahtumia on tänä vuonna iso määrä joko verkossa ja livenä tai kokonaan verkossa. Viikko on pitänyt sisällään muun muassa keskustelutilaisuuksia, luentoja, työpajoja ja vertaistapaamisia sekä esityksiä, näyttelyitä ja juhlia.

Tänä vuonna tapahtuman teemaksi on valittu esikuvat. Kemppaisen mukaan teemalla halutaan nostaa esille ihmisiä, jotka ovat raivanneet tietä niille oikeuksille, joita Suomessa tänä päivänä on.

– Toinen puoli teemassa on se, että olemme kaikki esikuvia, ja meidän tehtävämme on miettiä, millaisia esikuvia olemme.