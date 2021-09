Kun nelostiellä ajaa Oulusta Helsinkiin henkilöautolla, huomaa taas, että pohjoinen tosiaan on autoilun näkökulmasta eri asemassa kuin etelä pitkine moottoriteineen. Oulusta perjantaina kello 16:n aikoihin tien päälle lähtiessä nelostie on aluksi ihan mukava väylä Haaransillalle asti. Vaikka autoja on tiellä paljon, autot etenevät moottoritiellä rivakasti ja ohittaakin voi.

Haaransillalta etelään päin alkaa sitten normielämä. Tie on normimaantie ja nopeusrajoitus on 80 kilometriä tunnissa. Muuttuuhan se nopeusrajoitus jonkin matkan päästä sataseen, mutta tie on tukkoinen.