OULU

Oulun keskustassa Saaristonkatu 13:n ovi käy tiuhaan. Tieto uudesta avustustoiminnasta on tavoittanut Ukrainan sotaa Suomeen pakoon tulleet ihmiset. Sisälle Help Center Ukraine -keskukseen mahtuu kerralla kymmenisen avun tarvitsijaa. Lisäksi paikalla on muutama vapaaehtoinen ja tulkkeja.

Tulijat keräävät kaikkea tarvitsemaansa. Hyllyillä on ruokaa, hygieniatarvikkeita, vaatteita, kenkiä, siivoustarvikkeita, puhdistusaineita sekä esimerkiksi pieniä kodinkoneita. Jokainen lapsi saa mukaansa yhden uuden lelun, pari vanhaa lelua, piirustusvälineitä ja halutessaan nallenkin.