Rovaniemeläinen Marjaana "Naana" Ranta perusti rikospodcastinsa Piinan Kirous noin vuosi sitten. Hänen toimittamiaan jaksoja on kuunneltu yli 120 000 kertaa. Kuva: Jussi Leinonen

Varhain aamuyöllä hiljaisessa omakotitalossa kajahtaa kovaääninen rysähdys, jota seuraa kauhistunut huuto.

Huutaja on Marjaana "Naana" Ranta, joka on äskettäin saapunut työvuorosta rovaniemeläisestä lähiöbaarista ja laittanut tosielämän rikoksia käsittelevän podcastin soimaan kuulokkeistaan. Kesken remontoinnin muuan tarvikepino on kuitenkin kaatunut ja säikäyttänyt naisen pahanpäiväisesti.