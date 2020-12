Sarjakuvataiteilija Tiitu Takalo Tampereelta sai Vimma-palkinnon omakohtaisesta sarjakuvaromaanistaan Memento mori. Kuva: Ojala Merja/Com.pic.

Vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry on myöntänyt Vimma-palkinnon sarjakuvataiteilija Tiitu Takalolle teoksesta Memento mori. Palkintoon kuuluu Tukilinja-säätiön lahjoittama 5 000 euron työskentelyapuraha. Palkinto jaettiin 12. kerran.

Tiitu Takalon (s. 1976) sarjakuvaromaani Memento mori (2020) kertoo omakohtaisesta, elämän lamauttavasta aivoverenvuodosta.

"Sarjakuvan keinoin Takalo kuvaa vaikeasti sanoitettavaa kokemusta eli sairastumista, kriisiä ja toipumista tavalla, josta tulee lukijallekin kuin omakohtainen kokemus. Lopputulos on ihmisyyttä vahvistava", palkintoa perustellaan.

Kynnys ry jakoi myös kaksi kunniamainintaa. Sekasin-toiminta ja sen ympärille kehittynyt yhteisö – tv-draamasarjat, nuorten chat-palvelu ja kirjat – on Kynnys-raadin mukaan osoittanut voimansa ja tarpeellisuutensa pandemia-aikana. Vertaistukea ja yhteisöllisyyttä tarjoava toimintamalli pohjaa mielenterveyskuntoutujien osallisuuteen ja tositarinoihin. Sen yhteydessä käsitellään usein vaiettuja kokemuksia.

"Sosiaalisen toiminnan keväällä pitkälti lakattua moni nuori jäi myös ilman hoitoyhteisöä. Sekasin-toiminnan tarjoama tuki on ollut korvaamatonta. Sekasin on onnistunut vähentämään mielenterveyteen liittyvää häpeää ja lisäämään nuorten yhteisöllisyyttä. Se on onnistunut synnyttämään ruohonjuuritason kansanliikkeen ja haalimaan mukaan toimintaansa useita eri tahoja", raati kiittää.

Toisen kunniamaininnan, Loitsu-Vimman, raati myönsi laulaja Riikka Hänniselle. Hänninen nousi koko kansan tietoisuuteen Voice of Finland -ohjelmassa.

"Erityisesti Hännisen shamanistiseksi luonnehdittu tulkinta kansanrunosta Täs’ on nainen oli vangitseva, maaginen kokemus."

Palkinnot julkistettiin kansainvälisen vammaisten päivänä DiDa – Disability Day Art & Action -festivaalitapahtumassa 3. joulukuuta.

Palkintoraatiin kuuluivat Kynnys ry:n kulttuurisihteeri Taru Perälä, Kulttuuriyhdistys Eucrean hallituksen jäsen, runoilija ja näyttelijä Riku Ryynänen, Tukilinja-lehden päätoimittaja Iris Tenhunen, kriitikko Aleksis Salusjärvi Suomen arvostelijain liiton edustajana ja saavutettavuusasiantuntija Outi Salonlahti Kulttuuria kaikille -palvelusta.