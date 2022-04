Sarjakuvataiteilija Petteri Tikkanen esittää luomaansa Black Peider -hahmoa. Kuva: Paula Jääskeläinen

Trikoopukuinen supersankaripainija on iisalmelaisen sarjakuvataiteilija Petteri Tikkasen alter ego, joka on esiintynyt sarjakuvien lisäksi myös muusikkona. Seuraavaksi hahmo seikkailee oululaisen Mutant Koala Picturesin lyhytelokuvassa Black Peider, jonka ensiesitys nähdään Kalevan verkkosivulla lauantaina. Kyseessä on koko perheen elokuva, jonka ikäraja on seitsemän vuotta.

Elokuvan tuottaja-ohjaaja Jukka Vidgren kertoo, että lopputulos on yhdistelmä Tikkasen Black Peider -sarjakuvista ja Sarjakuva-Finlandian vuonna 2010 saaneesta Eero-sarjakuvasta.