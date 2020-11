Kärpät ja SaiPa taistelevat sarjapisteistä Raksilan perjantai-illassa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Lappeenrannan SaiPa hyvästeli Liigan jumbosijan kaatamalla Kärpät Oulussa maalein 0-1. Kärpät laukoi ottelussa 59 kertaa, mutta maaliin ei eksynyt ensimmäinenkään kiekko.

SaiPan voittomaali kimposi Kärppien maaliin Tomas Zaborskyn haltuunotosta toisessa erässä.

1.erä

Ottelu on alkanut.

Ottelun ensimmäiset minuutit ovat olleet tasaväkistä, mutta sekavaa peliä. Molemmat joukkueet ovat saaneet kiekon hyökkäyspäähän säännöllisesti, mutta menettäneet sen nopeasti. Yksilötasolla yksikään pelaaja ei ole erottunut massasta hyvässä tai huonossa.

Raksilassa on jälleen todella vähän yleisöä. Hallissa on tuskin edes tuhatta silmäparia paikalla.

Kärpät sai ennen erän puoliväliä loistavan maalipaikan, kun kultakypärä Cody Kunyk kilautti tolppaan. Hetkeä myöhemmin Kärpät pääsi hakemaan johtomaalia ylivoimalla vieraiden pikkukakkosen johdosta.

Pakkopelissä yksi parhaista paikoista osui Jari Sailiolle, joka ei maalinkulmalta kuitenkaan onnistunut.

Seuraava pakkopeli odotti kuitenkin jo nurkan takana, kun Jesse Puljujärveä kohdeltiin kaltoin. Ylivoimapeli pyöri melko mallikkaasti, mutta maalia ei nähty, vaikka esimerkiksi Aleksi Mustosella oli loistava paikka viedä isännät johtoon.

Ennen erän loppua Kärpät pääsi jo erän kolmannelle ylivoimalle. Viimeinen pakkopeli oli erän kolmesta ylivoimasta ylivoimaisesti heikoin.

Avauserässä ei lopulta maaleja nähty. Justus Annuselle kertyi vain kaksi torjuntaa. Virkaveli Niclas Westerholmkin selvisi vain kahdeksalla Kärppien kolmesta ylivoimasta huolimatta.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut.

Pieni tilastoknoppi avauserän statistiikasta: SaiPan kovin laukaus ensimmäisessä erässä oli Tomas Zaborskylla (41,3km/h).

Toinen erä on jatkunut siitä, mihin ensimmäinen päättyi. Peli on edelleen molemmin puolin melko sekavaa. Kärpät on kuitenkin aloitteellisempi ja pysyy kiekossa vieraita paremmin, mutta kovin laadukkaita maalipaikkoja isännätkään eivät ole saaneet toisessa erässä toistaiseksi aikaan.

Myös vieraat pääsivät ylivoimalle Miihkali Tepon otettua pikkukakkosen, mutta yhdestä löysästi pelatusta paikasta huolimatta Kärpät sai melkeinpä paremmat tilaisuudet alivoimalla. Muun muassa Pyörälä oli hyvin lähellä syöttää Kunykin läpi, mutta kanadalaisen kosketus kovaan kiekkoon oli aavistuksen turhan kova.

Erän puolivälin jälkeen Raksilassa tunteet kuohahtivat, kun kärppäpakki Miihkali Teppo lensi suihkuun päähän kohdistuneesta taklauksesta. Tepon olkapää osui SaiPan Ville Petmania päähän. Myös loukkaantunut Petman poistui pukukopin puolelle.

Kärpät selvitti alivoimaa neljä minuuttia ja sitten puntit tasoittuivatkin, kun Jussi Jokista rikottii pikkukakkosen arvoisesti.

SaiPa siirtyi aivan erän lopulla johtoon, kun Tomas Zarborskyn rystyhaluunotto lurahtikin yllättäen Justus Annusen vartioimaan maaliin. Näin Kärpät lähtee päätöserään maalin takaa-ajoasemassa.

3.erä

Päätöserä on käynnissä. Kärpät lähti viimeiseen erään maalin takaa-ajoasemasta.

Viimeisestä erästäkin ensimmäiset viisi minuuttia on jo pelattu. Kärpät on piristynyt hieman ja etenkin ykkösketju on ollut pelipäällä. Heidänkin pelinsä pyörii tosin paljon kulmissa, eikä keskialueella maalin eteen oikein onnistuta murtautumaan.

Kärpät pääsee hakemaan tasoitusmaalia jälleen ylivoimalla, kun Taneli Ronkaista rikottiin jäähyn arvoisesti. Ylivoima oli kuitenkin vaikean näköistä, eikä se toiminut tälläkään kertaa tehokkaasti.

Kärppien tuska näkyi Jesse Puljujärven olemuksessa. Hyökkäyksen päätteeksi kiekko kimposi Puljujärven rystyvedosta SaiPa-pakin kautta muikkuverkkoihin. Peliväline laskeutui torniolaisen syliin, josta Puljujärvi paiskasi kiekon suutuspäissään päin laitaa.

Kärpät joutui alivoimalle Ronkaisen pikkukakkosen takia, mutta alivoimallakin isännät olivat innokkaita hyökkäämään. Kärpät hakee tasoitusmaalia tosissaan. Peliaikaa on jäljellä enää reilut neljä minuuttia.

Kaksi minuuttia peliä jäljellä. Kärpät otti Annusen pois maalilta ja hakee tasoitusta kuudella viittä vastaan.

SaiPa sai vielä pikkukakkosen, kun Jarno Koskiranta sai koukkaamisjäähyn. Kärpät pelaa kuudella neljää vastaan.

Kärpät ei tasaoitusmaalia onnistunut tekemään, joten SaiPa vei täydet pisteet Raksilasta.









6.11. kello 19.53: Päivitetty tuore kuva.