Helsinki

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah haluaa pääministeri Sanna Marinilta virallisen ilmoituksen tämän päätöksentekokyvystä. Arkistokuva. Kuva: VELI-JUKKA MUSTAJÄRVI

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah toivoo pääministeri Sanna Marinilta (sd.) virallista ilmoitusta tämän päätöksentekokyvystä.

Essayah haluaa, että Marin antaa eduskunnalle joko pääministerin ilmoituksen tai hallituksen tiedonannon. Siinä Essayah kaipaa selvitystä pääministerin virkatehtävien hoidosta ja päätöksentekokyvystä sekä alun perin lomaviikonlopuksi tarkoitetun vapaa-ajan sijaisjärjestelyiden peruuntumisesta.

– On hyvä, että pääministeri on oma-aloitteisesti pitänyt tiedotustilaisuuden medialle, mutta julkisuudessa olleiden tietojen perusteella on aiheellinen huoli siitä, onko pääministerin virkatehtävien hoito ja päätöksentekokyky aiheuttanut kansallista turvallisuusuhkaa tai heikentänyt pääministerin itsensä turvallisuutta, Essayah toteaa kannanotossaan.

Essayah otti asiaan kantaa kristillisdemokraattien puoluehallituksen kokouksen yhteydessä. Pääministerin vapaa-ajan juhlintaa joutui kommentoimaan myös valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) Yle Ykkösaamussa. Hallituksen toiseksi suurinta puoluetta johtava Saarikko piti olennaisena kysymystä siitä, ovatko keskeiset poliitikot aina tavoitettavissa.

– Tähän pääministeri on antanut perusteellisen vastauksen, eikä minulla ole sitä syytä epäillä, Saarikko sanoi.

Saarikko: Aikuinen vastaa vapaa-ajastaan

Keskiviikkoiltana useat mediat uutisoivat pääministerin illanvietosta kuvatuista videoista. Marin piti asian vuoksi perjantaina tiedotustilaisuuden virka-asunnollaan Kesärannassa, jossa hän vakuutti olleensa toimintakykyinen.

Saarikko ilmoitti Ylen haastattelussa käyttäneensä koko viikon ensi vuoden budjetin valmisteluun. Tämän jälkeen keskustajohtaja sai vastata kysymykseen luottamuksesta pääministeriä kohtaan.

– Hallituksen toimintakyky ja mahdollisuus jatkaa hallitusyhteistyötä riippuu asioista, Saarikko sanoi.

Hän myös sanoi ymmärtävänsä, että vallankäyttäjiin kohdistuu mielenkiintoa, mutta sanoi myös jokaisen ihmisen kaipaavan työhönsä katkoksia. Marinin vapaa-ajan juhlintaa kuvaavien videoiden katselua Saarikko luonnehti hiukan kiusalliseksi, koska niitä ei oltu kuvattu siinä tarkoituksessa, että kaikki suomalaiset katsoisivat niitä.

– Aikuinen ihminen vastaa itse vapaa-ajanvietostaan. Kuten pääministeri on todennut, siitä tekee arvion Suomen kansa viime kädessä. En ryhdy moraalinvartijaksi. En myöskään ryhdy nyt mediakriitikoksi.