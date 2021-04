Helsinki

Opetusministeri Jussi Saramo. Kuva: Arttu Laitala

Opetusministeri Jussi Saramon (vas.) mukaan koronapandemian aiheuttaman oppimisvajeen paikkaamiseen tarvitaan mittava korjauspaketti, jonka suuruus on satoja miljoonia euroja. Käytännössä kyse on esimerkiksi tukiopetukseen ohjattavista resursseista.

Saramo sanoi Ylen Ykkösaamussa, että ensi vuodelle tarvitaan pitkälti toistasataa miljoonaa euroa.

Saramon mukaan niin oppimisvelka kuin hoitovelka on tärkeää maksaa pois nopeasti, jotta ongelmat eivät kertaudu. Hallitus on ensi viikolla koolla kehysriihessä, jossa sovitaan taloudenpidon raameista.

Koronakriisi on tuonut esiin, että osa lapsista ja nuorista saa oppimiseensa tukea kotoa, mutta osa on etäopetuksen aikana ollut enemmän oman onnensa varassa.

– Samanlaista jakautumista on näkyvissä oppimistuloksissa myös laajemmin. Koronakriisi on hyvä hetki havahtua siihen, että oppimisen eriarvoistumiskehitys on pysäytettävä, Saramo totesi Ylellä.