Oululainen Sanni Inget on singahtanut yhdeksi oululaisuuden sanansaattajaksi sosiaalisessa mediassa. 27-vuotiaan Ingetin leveällä Oulun murteella tekemät videot ovat keränneet Instagramissa tuhansia tykkäyksiä ja vielä enemmän katseluita.

Huomiota on kertynyt siinä määrin, että humorististen videoiden tekeminen käy työstä.

– Halutaan, että tehdään videoita Oulun murteella yrityksille. Olen tehnyt videota esimerkiksi Oulun yliopistolle, mutta ihan tuoteyhteistöitäkin pyydetään, kun on jo sen verran seuraajia ja näkyvyys aika hyvä.

Videoillaan Inget on muun muassa ääntänyt oululaisittain suomalaisia etunimiä ja urheilulajeja.

Oulun yliopiston sponsoroimalla videolla hän oululaisti sen tutkinto-ohjelmia.

Kaiken tässä jutussa siteeratunkin hän esitti haastattelutilanteessa puhtaalla oululla, mutta selkeyden vuoksi sanottu on käännetty yleiskielelle.

Murteesta tuli vahvuus

Oulun yliopiston emeritusprofessori Harri Mantila kertoi viime keväänä Forum24:n haastattelussa, että murteet kokivat kunnianpalautuksen 90-luvulla.

– Sitä ennen murteet olivat junttikieltä ja maalaisten kieltä, Mantila sanoi.

Sitä ei ainakaan Oulun murre Sanni Ingetinkään kokemusten mukaan enää ole. Päinvastoin kyseessä on hänen mukaansa vahvuus.

– Kun asuin ja opiskelin pääkaupunkiseudulla, huomasin, että murre on asia, joka ilahduttaa.

Kun pohjoissuomalaiset juuret kuuluvat, syntyy mielikuva puhujasta. Ingetin mukaan se on pääosin myönteinen.

– Olen kuullut tosi paljon sitä, että jos on pohjoisesta kotoisin, niin ajatellaan, että me olemme iloisia, leppoisia ja ahkeria työntekijöitä. Siitä voi olla hyötyä työrintamallakin.

Inget pohtii, että tänä päivänä persoonallisuutta arvostetaan. Murre ja siinä kuuluva tausta asettuvat osaksi persoonaa ja ulkoista identiteettiä. Tämä korostuu etenkin Ingetille työympäristöksi muodostuneessa sosiaalisessa mediassa.

– Murre muistuttaa myös ihmisiä siitä, mistä he itse ovat lähtöisin. Monet ovat sanoneet, että kun uskallan puhua niin leveää murretta, niin se rohkaisee heitäkin ylläpitämään omaansa, Inget sanoo.

Murrevideoiden ohella Sanni Ingetiä työllistää musiikki, jonka hän toivoo jatkossa tuovan elannon. Inget keikkailee coverbändin riveissä ja tähdittää yhdessä kaksossiskonsa Heidi Ingetin kanssa Valona-yhtyettä. Kuva: Jussi Korhonen

Kunnioituksella

Ingetin tie on vienyt välillä pääkaupunkiseudulle, mutta kotona omaksuttu murre on pysynyt kaiken aikaa mukana.

– Äiti on Raahesta, joka tekee vielä pienen twistin omaankin puheeseen niin, että se on ehkä vähän vielä leveämpää ja maalaisempaa, hän miettii.

Inget sanoo, että murre on hänelle luontainen tapa puhua, mutta osin sen käyttäminen on myös tietoinen valinta.

– Ehkä siksi, että haluan ylläpitää Oulun murretta ja tiettyä juurevuutta, sitä, mistä olen kotoisin. Olen aina tykännyt, kun ihmiset käyttävät murrettaan ja kuulee, mistä päin Suomea he ovat.

Nykyään Tampereen yliopiston professorina toimiva Johanna Vaattovaara tutki väitöskirjassaan pellolaisnuorten puhetta. Hän havaitsi, että alueeseen sitoutuneet nuoret käyttivät murretta runsaammin kuin ne, jotka olivat lähdössä pois.

Sanni Inget tunnistaa ajatuksen alueeseen sitoutumisesta.

– Varmasti se on sitä. Se on myös sitä, että olen ylpeä, että olen suomalainen ja pohjoisemmasta Suomesta kotoisin. Arvostan luontoa ja sitä, minkälaisia ihmiset ovat täällä. Sanoisin, että se on myös kunnioitusta sitä paikkaa kohtaan, missä olen.