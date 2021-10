Pääministeri Sanna Marinin uudistunut olemus ja muuttuneet toimintatavat ovat nousseet tällä viikolla vilkkaan keskustelun aiheeksi. Isona sytykkeenä on ollut puolitoista viikkoa sitten esitetty ja sittemmin verkossa katsottavissa ollut MTV3:n Yökylässä-ohjelma, jossa toimittaja Maria Veitola vierailee pääministerin luona ja Marin paljastaa itsestään henkilökohtaisiakin asioita. Monessa kahvipöytäkeskustelussa on sittemmin päivitelty muun muassa pääministerin siivousintoa ja lenkkeilyä. Myös somessa on nähty kommentteja laidasta laitaan.

Torstaina keskustelu kärjistyi Suomenmaa-lehden julkaistua mielipidekirjoituksen, jossa ruodittiin myös Marinin ulkoista olemusta. Julkaisu aiheutti voimakasta paheksuntaa, ja siitä päädyttiin poistamaan pääministerin ruumiinrakenteeseen ja terveydentilaan kohdistuneet pohdinnat. Päätoimittaja pahoitteli tapahtunutta.