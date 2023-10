Helsinki

Suomen entinen pääministeri Sanna Marin pitää Suomen Natoon liittymistä rauhan tekona. Arkistokuvassa Marin kuvattuna Lontoossa. Kuva: TOLGA AKMEN

Natoon liittyminen oli rauhan teko, jolla varmistettiin, ettei Suomen maaperälle tule sotaa, sanoo Suomen entinen pääministeri Sanna Marin (sd.). Marin puhui aiheesta rauhanehtoja käsittelevällä luennolla Kalifornian yliopistolla Los Angelesissa (UCLA) varhain torstaina Suomen aikaa.

Marinin mukaan Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan viime vuonna osoitti, ettei Venäjän toimissa ole järkeä.

– Ainoa raja, jota Venäjä ei ylitä, on Naton raja. Tämä on koko syy sille, miksi Suomi on nyt Naton jäsen.

Marin kertoi tukevansa täysin Ukrainan jäsenyyttä Natossa ja EU:ssa.

Hän sanoi myös, että sota Ukrainassa olisi ollut estettävissä, jos lännessä olisi reagoitu voimakkaammin Venäjän hyökkäykseen Krimin niemimaalle vuonna 2014.

– Teimme ison virheen vuonna 2014. Meillä ei olisi sotaa Euroopassa, tai ainakin se olisi huomattavasti epätodennäköisempää, jos olisimme toimineet silloin toisin.

"Emme saa näyttää heikkoutta"

Sanna Marinin mukaan on tärkeää, että Venäjä selvästi häviää sodan Ukrainaa vastaan, jotta maan katse ei käänny muihin naapurivaltioihin.

– Ei riitä, että on jonkinlainen rauha. Ukrainan pitää voittaa ja saada alueensa takaisin. Mielestäni (Venäjän presidentille Vladimir) Putinille ei pidä antaa mahdollisuutta kasvojenpelastukseen tämän sodan päätteeksi, Marin linjasi.

Hän korosti myös sitä, että Venäjän logiikassa vain voimaa kunnioitetaan.

– Meidän pitäisi olla vahvempia, eikä meidän pitäisi näyttää minkäänlaista heikkoutta, Marin totesi.

Marinin haastattelumuotoinen luento oli osa jo vuodesta 1980 järjestettyä luentosarjaa, jonka aiempina puhujina ovat vierailleet muun muassa Yhdysvaltain entinen presidentti Jimmy Carter ja YK:n entinen pääsihteeri Ban Ki-moon. Yliopiston luentosalin lavalla Marinia haastatteli UCLA:n suomalaistaustainen professori Kal Raustiala.