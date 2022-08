Sanna Marinista on tullut valtava mediailmiö Suomessa. Pääministerinä hän on joutunut moneen tiukkaan paikkaan ja hänen viestintäänsä on pidetty kiitettävän selkeänä, kunnes yksityiselämän biletys alkoi nousta isoksi teemaksi.

Kuva: Lännen Media