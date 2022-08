Sanna Marin toivoisi, että päättäjät voisivat viettää muiden ihmisten tavoin vapaa-aikaansa. Hän piti tiedotustilaisuuden perjantaina, jossa hän vastaili toimittajien kysymyksiin juhlimisestaan levinneistä videoista. Kuva: KIMMO BRANDT

Pääministeri Sanna Marin on käynyt huumetestissä tänään. Hän kertoi asiasta järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Testin tulokset tulevat noin viikon kuluessa.

Hän vetosi omaan oikeusturvaansa asiassa ja kertoi, ettei ole koskaan elämässään käyttänyt minkäänlaisia huumeita.

Kysymykseen työkyvystä bileillan aikana Marin vastaa, että pääministerikautensa aikana ei ole ollut sellaista tilannetta, että hänen olisi keskellä yötä pitänyt olla tavoitettavissa.

– Päätöksentekotilaisuudet sovitaan aina etukäteen. Ja jos jotain tulee, niin olen kyllä tavoitettavissa aina turvahenkilöideni kautta, Marin sanoi.

Toimittaja kysyi, miksi Marin perui lomansa kyseiseltä viikonlopulta. Hän kertoo ilmoittaneensa jo hyvissä ajoin, että palaa 4. elokuuta töihin, vaikka loman piti alun perin jatkua pidempään.

Sanna Marin kertoi tiedotustilaisuudessa, että hänestä tuntuu pahalta, kun häntä kuvataan joka päivä erilaisissa yhteyksissä.

– Kaikki tavallisetkin asiat voivat näin näyttää pahalta.

Marin myös painotti, että hän ei itse päätä, millaisia juttuja media hänestä uutisoi. Hän kertoo itsekin toivomansa, että media keskittyisi tärkeisiin asioihin viihteellisen sisällön sijaan.

– Luotan siihen, että kansalaiset osaavat erottaa vapaa-ajan vieton ja työtehtävät. Jokaisella Suomen kansalaisella on itseoikeus arvioida minun käytöstäni ja kaikilla täysi-ikäisillä on Suomessa äänioikeus ja he ratkaisevat.

Inhimillinen tarve rentoutua

Toimittaja kysyi, kokeeko Marin tarpeelliseksi vähentää juhlimistaan. Marin vastaa, että massiivinen uutisointi antaa väärän kuvan hänen juhlimisensa määrästä.

Raskaan työn vastapainoksi hän kertoo käyvänsä välillä juhlimassa, eikä näe asiassa ongelmaa.

– Myös sille on inhimillinen tarve, että voi pitää hauskaa ja viettää iltaa ystävien kanssa.

– Ehdottomasti eniten käytän aikaa työntekoon, sitten perheeseen ja sitten lenkkipolulla. Muutaman kerran vuodessa juhlin ystävieni kanssa.

"Minusta on varmasti kaikenlaista kuvamateriaalia"

Toimittaja kysyi Marinilta, onko kyseisen bileillan videoita mahdollisesti vielä lisää.

– Minusta kuvataan joka paikassa. Minusta on varmasti kaikenlaista kuvamateriaalia. En osaa kommentoida, millaista materiaalia näistä yksityisjuhlista on.

Saavuitteko virka-autolla ravintolaan bileiltana, kysyi toimittaja. Marin kieltää kulkevansa virka-autolla koskaan vapaa-aikana.

– Toivoisin että vuonna 2022 olisi hyväksyttävää, että myös tässä asemassa olevat päättäjät voivat juhlia, tanssia ja laulaa.

– Haluaisin ajatella, että meidän päättäjien ei tulisi olla erilaisia kuin muut. Minä hoidan työni parhaan kykyni mukaan ja vapaa-ajallani voin juhlia railakkaastikin.

Useat toimittajat kysyivät Marinilta, olisiko hän ollut työkykyinen, jos jotain yllättävää olisi sattunut kyseisen illan aikana. Toimittajat viittaavat myös epävakaaseen ulkopoliittiseen tilanteeseen.

– Ymmärrän että on median näkökulmasta mielenkiintoista spekuloida sillä ajatuksella, että jos sattuisi jotain keskellä yötä, olisinko toimintakykyinen. Mutta haluan sanoa, että meillä on sen verran hyvä armeija ja rajaviranomaiset, että he tietäisivät, jos Suomen rajoja uhattaisiin.

Halailua ja tanssia

Marinilta kysyttiin myös lomajärjestelyistä. Marin on ilmoittanut lomansa heinäkuussa päättyväksi elokuussa.

Marin kertoo, että hänellä on myös vapaapäiviä, vaikka ei olisi lomalla. Hän ei siis tunnusta ajatusta siitä, että hänen täytyisi olla jatkuvasti käytettävissä tai töissä, vaikka ei olisikaan lomalla.

Toimittaja kysyy uusimmasta videosta, jossa Olavi Uusivirta näyttää toimittajan mielestä suutelevan Marinia kaulalle helsinkiläisessä yökerhossa.

Marin kiistää suutelun ja kertoo, että Uusivirta sen sijaan puhuu hänen korvaansa. Hänen mukaansa hän on halaillut ja pussailut ystäviään poskille myös muissa yhteyksissä kyseisen illan aikana, eikä koe tässä olevan mitään väärää.

Lopuksi Marin kertoo, että mitään sellaista ei ole tapahtunut, jota hän katuisi tai josta esimerkiksi hänen aviomiehensä ei olisi tietoinen. Hän myös painottaa, että toimittajan käyttämä sana "kompuroida kotiin" on hyvin virheellinen.

Marin ei ollut kertomansa mukaan kyseisenä iltana kovassa humalassa, ja heräsi aamulla hyvävointisena ilman krapulaa.

Marin ei keskeyttänyt tiedotustilaisuutta ennen kuin kaikki median kysymykset oli käsitelty.

– Haluan nyt vastata aivan kaikkiin kysymyksiin, jotta asioista ei jää epäselvyyttä, hän painotti.