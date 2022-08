Levin asuntopula vaikeuttaa koko tunturikeskuksen kehittämistä. Mökkejä kyllä on, mutta niitä annetaan mieluummin viikkovuokralle turisteille kuin sesonkityöntekijöiden asunnoiksi. Kuva: Laura Leppäjärvi

Tarina on tuttu monelle tunturiin saapuneelle kausityöntekijälle: Taskussa on juuri allekirjoitettu työsopimus, silmissä siintää talvikausi tunturikeskuksen toiminnantäyteisen sesongin pyörteissä. Nykyinen asuntokin on irtisanottu jo hyvissä ajoin, sillä eihän asunnon löytäminen tunturista voi niin vaikeaa olla. Vai voiko?

Karu todellisuus paljastuu lähes jokaiselle Leville saapuvalle sesonkityöntekijälle. Asuntoja ei yksinkertaisesti ole.