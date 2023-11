Ahinmajan vuokratupa on vuokralaisten käytössä maaliskuun 2024 loppuun saakka, ja tupa palautuu vuokrattavaksi Sanginjoen työmaan valmistuttua kokonaisuudessaan. Kuva: Jarmo Kontiainen

Sanginjoen luonnonsuojelualueella alkoivat keskiviikkona laajat retkeilypalvelujen uudistus- ja rakennustyöt. Työt vaikuttavat alueen retkeilyreiteillä liikkumiseen, sillä työmaa-alueet suljetaan asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

Työmaa-alue on aina merkitty aidoilla tai eristysnauhoilla sekä kylteillä. Lisäksi Metsähallituksen Luontopalvelut tiedottaa töiden etenemisestä ja reittien käyttömahdollisuuksista nettisivullaan.

Rakennustöiden aikaan paikoitusalueet Isokankaalla, Sadinkoskella ja Loppulassa eivät ole käytössä. Nykyisiä taukopaikkoja poistetaan ja uusitaan ja reiteillä liikkumista rajoitetaan rakennustöiden aikana turvallisuuden takaamiseksi.

Luonnonsuojelualueella saa liikkua, mutta merkityillä työmaa-alueilla saavat liikkua vain siellä työskentelevät.

Työt alkavat raivaamisella eli puiden kaadolla ja pintamaiden poistolla, lisäksi työkoneita tuodaan paikan päälle. Ensimmäisenä maanrakennustöitä tehdään muun muassa Loppulassa, Sadinkoskella ja Isokankaalla ja alueiden teillä liikkuu raskasta kalustoa ja metsäkoneita.

Työt valmistuvat syksyllä 2024.

Vuodenvaihteessa työt jatkuvat muun muassa paalutuksilla, jotka tehdään uusien taukopaikkojen perustoiksi. Töitä suunnitellaan ja toteutetaan rinnakkain eteenpäin, sillä muun muassa sääolosuhteet vaikuttavat töiden etenemiseen.

Naturest Oy:n pitämässä Loppulassa on avoinna luontokahvila joulutapahtuman tiimoilta lauantaina 2.12. Kahvila on avoinna myös sunnuntaina 3.12. sekä lauantaista sunnuntaihin 9.–10.12. Näinä aikoina Loppulan pysäköintialuetila on käytettävissä.

Ahinmajan vuokratupa on käytössä maaliskuun 2024 loppuun saakka, ja tupa palautuu vuokrattavaksi jälleen työmaan valmistuttua kokonaisuudessaan.

