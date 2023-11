Muun muassa Isokankaan laavu puretaan ja tilalle rakennetaan uusi. Kuva: Mika Honkalinna

Sanginjoen luonnonsuojelualueen urakoitsija on valittu. Metsähallituksen Luontopalvelut on kilpailuttanut Sanginjoen laajan rakennushankkeen, ja kumppaniksi on valittu paikallinen VP Purku Oy.

Urakkaan kuuluu muun muassa vanhojen taukopaikkojen purku neljässä kohteessa ja uusien rakentaminen purettavien tilalle. Taukopaikat uusitaan Isokankaalla, Sadinkoskella, Myllykoskella ja Korpilammella.

Koko Sanginjoen kehittämiseen sisältyy myös muun muassa uusien reittien ja pysäköintialueiden rakentaminen sekä koko alueen maastoviitoituksen ja maantieopastuksen toteutus.

Vanhojen taukopaikkojen lisäksi myös muita vanhoja huonokuntoisia rakenteita puretaan. Ympäristökasvatuksen ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen huomioidaan useissa kohdissa muun muassa lisäämällä esteettömiä palveluita.

Urakan arvo on 1,6 miljoonaa euroa. Määräajassa kilpailutukseen tuli kahdeksan tarjousta.

Tähän mennessä Sanginjoella on muun muassa uusittu kolme kilometriä pitkospuureittiä ja rakennettu kaksi kilometriä uutta polkua osittain sorastamalla.