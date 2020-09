Oulu

Oulun tuomiokirkossa julkistetaan lauantaina Tuomiokirkkoseurakunnan tilausteos, oululaisen taidemaalarin Sampo Kaikkosen teos Taivaanranta – Divine Horizon.

–Uuden teokseni teema ja aihe liittyvät lähdön hetkeen, jolloin ruumiillinen muuttuu henkiseksi, ja kaikki maallinen saavutettu materia ja maailman paino jäävät taakse, Kaikkonen kertoo.

–Taivaanranta -teos herättää symboliikan kautta ajattelemaan missä oikeastaan kulkee elämän ja kuoleman raja ja millaisina täältä lähdemme. Kaikki me synnymme ja vääjäämättä myös kuolemme. Näiden hetkien väliin jäävän ajan voimme käyttää kukin tavallamme, mutta merkityksellistä on pyrkimys hyvään.

Kuvataiteilija Sampo Kaikkosen ajatuksia Taivaanranta-teoksesta Video: Pia Kaitasuo

Tilaisuus alkaa kello 17.

–Väkimäärä kirkossa on tämän hetken rajoitusten mukainen 240 henkeä, mutta jos et mahdu sisään itse julkistushetkeen, kirkko on auki koko lauantai-illan kello 20 saakka ja taulua voi käydä katsomassa illan mittaan, turvavälit säilyttäen. Illan aikana kirkossa soi musiikki. Ihmiset ohjataan sisään Linnankadun puolelta ja ulos Kajaaninkadulta, kertoo kirkkoherra Satu Saarinen.

Taidehankinta tuli ajankohtaiseksi, kun Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa tehtiin toimitiloja koskeva tarveselvitys vuonna 2018. Sen yhteydessä nousi esiin kirkkotilan, erityisesti kuoriosan kehittäminen monikäyttöiseksi ja nykyihmistä puhuttelevaksi tilaksi.

Teos sijoittuu Linnankadun puoleiselle seinälle, kirkon kuoriosaan, Johannes Messeniuksen muotokuvan ja alttarin välimaastoon. Kuoriosa on luonteva paikka taideteokselle, sillä se on paikka, johon saavutaan hiljentymään kirkon ollessa avoinna. Kuoriosaan kokoontuvat myös ehtoolliselle tulevat ihmiset.