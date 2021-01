Kajaanissa sijaitsevan Samoojan kuntoutuskodin asukkaalla todettiin perjantaina koronavirustartunta, joka on todennäköisesti peräisin asukkaan luona joulun aikana vierailleelta läheiseltä.

Samoojan kuntoutuskoti on Kainuun soten mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ympärivuorokautinen asumispalveluyksikkö, jossa on tällä hetkellä 15 asukasta ja noin kymmenen työntekijää.

Kainuun soten mukaan käytettävissä olevien tietojen perusteella sairastunutta henkilöä on pidettävä tartuttavana 27.12. alkaen, jolloin yhteisissä tiloissa oleilevat asukkaat ovat saattaneet altistua tartunnalle.

– Sekä henkilökunnalla että vierailijoilla on kasvomaskipakko, joten mikäli varotoimista on asianmukaisesti huolehdittu, tartunnan riskiä asukkaista ulkopuolisiin on pidettävä pienenä, tiedotteessa todetaan.

Kaikki asukkaat testataan välittömästi, ja koko hoitoyksikkö asetetaan karanteeniin ja vierailukieltoon toistaiseksi. Yksikön sulun pituus selviää myöhemmin testitulosten myötä. Henkilökunnan ei katsota altistuneen, joten rajoitustoimet eivät koske työntekijöitä.

Yksikössä vierailleiden läheisten välitön testaaminen tai karanteeniin asettaminen ei tämän hetken tiedon perusteella ole tarpeen, ellei jatkotestauksesta muuta johdu. Asukkaiden omaisille on tiedotettu tilanteesta perjantai-illan kuluessa. Kotilomalla olevia asukkaita on pyydetty palamaan yksikköön karanteenin ajaksi.

Samoojantien asumispalveluyksikössä joulun jälkeen vierailleita pyydetään hakeutumaan koronavirustestiin matalalla kynnyksellä, mikäli hengitystie-, vatsatauti- tai muita koronaan viittaavia oireita ilmenee.

Kainuun sote tiedottaa asiasta tietojen tarkennettua seuraavan kerran lauantaina.