Kalajoen metsäpalo on riehunut Raution liepeillä jo kohta viikon. Kuva: Heikki Syrjäniemi

Jättimäisen metsäpalon sammuttamista Kalajoella on jatkettu katkeamattomasti koko perjantain ja lauantain välisen yön ajan. Sammutustyöt jatkuvat edelleen – todennäköisesti vielä pitkään.

Yöllä pelastuslaitos keskittyi edelleen pääasiassa paloalueen reunojen sammuttamiseen ja aikaisemmin tehtyjen rajoituslinjojen pitämiseen. Yöllä päästiin myös aloittamaan paloalueen sisällä olevien palopesäkkeiden sammutusta. Pelastuslaitos kertoo asiasta lauantaiaamuna lähettämässään mediatiedotteessa.

Pelastuslaitos on saanut pidettyä rajoituslinjat. Tilanne on nyt vakaa, mutta palon leviämisvaara on kuitenkin edelleen olemassa, jos sääolosuhteet muodostavat sille otolliset olosuhteet.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen arvioi perjantaina Kalevalle, että sammutustöissä menee ainakin koko ensi viikko.

– Todennäköisesti pidempäänkin.

Perjantaina paloalueella satoi jonkin verran. Aiemmin sää on ollut lämmin, jopa paahtava.

Haapasen mukaan sade ei sammuta paloa lopullisesti. Sade kuitenkin kastelee maanpinnan yläpuolista palavaa materiaalia ja siten latvapalon mahdollisuuden riski pienenee merkittävästi.

Perjantaina illalla tehtiin viimeisin paloalueen tilannearviointi ilmasta Rajavartiolaitoksen helikopterista. Paloalueen koko on tarkentunut nyt siten, että paloalue on kooltaan noin 290 hehtaaria. Tämä on pelastuslaitoksen mukaan jo aika tarkka arvio. Aiemmin on puhuttu jopa 350–400 hehtaarin alueesta.

Rajavartiolaitoksen helikopteri sammuttamassa Kalajoen valtavaa maastopaloa. Kuva: Heikki Uusitalo

Yön aikana henkilöstöä oli paikalla noin sata henkilöä työvuoroa kohden. Maastossa työskentelee viisi pelastusjoukkuetta. Joukkueita johdetaan pelastuskomppanian johtopaikalta, joka on Raution paloasemalla. Apuna toiminnassa on laaja huoltoverkosto ja henkilöstöresursseja koordinoiva toimisto.

Eilisen aikana kaikille Suomen pelastuslaitoksille esitettiin virka-apupyyntö, jossa pyydettiin kartoittamaan avustavien resurssien määrää ja laatua tässä vaiheessa ensi perjantaihin saakka. Tähän mennessä suurimmasta osasta Suomen pelastuslaitoksia on jo osallistuttu operaatioon. Tällä hetkellä tärkeintä apua on työvoima.

Puolustusvoimat antaa edelleen virka-apua usealla virka-apuosastolla. Helikoptereita tarvitaan edelleen sekä tiedustelu- että sammutustehtäviin. Lisäksi eilen lähetettiin Vapepalle pyyntö kartoittaa huolto- ja tukitehtäviin saatavissa olevaa henkilöstöä.

Kalajoen metsäpaloalueella sammutustyöt jatkuvat vielä pitkään. Video: Heikki Syrjäniemi

Sammutustyö ei enää ole tässä vaiheessa pelkkää suihkuputken avulla tehtävää vedellä sammuttamista. Vaikeakulkuinen maasto louhikkoisilla alueilla hankaloittaa liikkumista ja turvepohjaisilla alueilla palo pureutuu syvälle maapohjaan. Näillä alueilla tarvitaan konekalustoa esimerkiksi kaatuneiden puiden raivaukseen, ojanpenkkojen raivaukseen ja tarvittaessa rajoituslinjojen tekemiseen. Konekalustolla onkin tässä vaiheessa tärkeä rooli sammutustyössä.

Pelastuslaitos on arvioinut yhdessä metsäammattilaisten ja maansiirtoammattilaisten kanssa sekä lentotiedustelun ja maastotiedustelun perusteella sitä, mitkä ovat suurimmat riskikohdat palon mahdollisessa leviämisessä ja rajoituslinjojen toteuttamista on määritetty maastoon sen mukaan.

Alueella hakatut puut pyritään käsittelemään siten, että puita voidaan hyödyntää ainakin energiapuuna.

Savunmuodostus on vähentynyt merkittävästi yön aikana. Tuulen alapuolella olevia asukkaita ja kiinteistöjen omistajia kehotetaan kuitenkin seuraamaan tilannetta edelleen ja tarvittaessa sulkemaan ikkunat ja ilmanvaihto. Välitöntä asukkaiden evakuoimistarvetta ei tällä hetkellä ole.