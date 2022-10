Syysaamun punertava aurinko paistaa läpi usvan, jonka yöpakkanen on nostanut kotijärveni ylle. Rannan kaislat, haavat, koivut ja pajut hehkuvat. Valo on voittanut jälleen pimeyden. Ja ihmisestä tuntuu, että on kannattanut syntyä juuri tähän maailmaan, sen kauneuteen.

”Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä. Ja Jumala sanoi: Tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä”.