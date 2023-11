Sallan raja-asemalle on saapunut 35 turvapaikanhakijaa, Lapin rajavartiosto kertoo viestintäpalvelu X:ssä.

Kyseessä ovat ensimmäiset Lapin itärajalle saapuneet turvapaikanhakijat sen jälkeen, kun Venäjä on aloittanut pakolaisten siirtämisen Suomen rajalle.

Lapin rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Ville Ahtiainen kertoo, että henkilöiden status on tällä hetkellä selvityksessä. Hänen mukaansa olettamus on, että he ovat turvapaikanhakijoita.

Ahtiainen kertoo, että tulijoista huolehditaan tällä hetkellä. Tavoitteena on, että heidät saatetaan maahanmuuttovirastolle jatkokäsittelyä varten.

– Henkilöt puhutetaan, josta selviää, ovatko asiakirjat kunnossa. Voi olla, että kyseessä on turvapaikkaprosessi tai jokin muu, Ahtiainen sanoo.

Lapin rajavartioston julkaisemassa kuvassa näkyy useita henkilöitä polkupyörineen.