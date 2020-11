Tuttu näky syksyn liigapeleistä: Rankkojen Ankkojen Hanna Niemelä tuulettaa viimestelemäänsä maalia. Kuva: Pekka Peura

Salibandyseura Rankat Ankat rakentaa yhtä Oulun urheilutalven mielenkiintoisimmista tarinoista. SSRA on liitänyt syksyn aikana naisten liigan kärkeen tähtenään sarjan piste- ja maalipörssiä johtava Hanna Niemelä, joka piipahti Kalevan urheilupodcastin vieraana.

25-vuotias Yli-Iin kasvatti on ollut aina tehokas, mutta nyt hän on vienyt pelinsä uudelle tasolle. Trendi on sama koko joukkueessa, jonka riveistä löytyy pitkä liuta onnistujia.

Merkit viittaavat siihen, että Rankat Ankat jahtaa tosissaan seurahistorian ensimmäistä naisten SM-mitalia, kenties jopa mestaruutta.

– Olemme päässeet yllättämään kaikki, ennen kauden alkua meidät rankattiin kahdeksanneksi. Peli näyttää nyt hyvältä, mutta yhtään ei voi hengähtää, Niemelä summaa.

Omaa panostaan Niemelä luonnehtii vaatimattomasti, vaikka hän pelaa uransa parasta kautta.

– Ihan kivaa on. Pelissä on nautintoa ja pelaaminen on luovaa. Varmaan se näkyy pörssissäkin.

Joukkuekavereistaan Niemelä nostaa esiin muun muassa puolustaja Laura Liimatan, joka on noussut näkyvästi esiin Rankkojen Ankkojen puolustuksessa.

– Olen sanonut jo aika monen vuoden ajan, että hän on sarjan paras pakki.

Niemelän otteissa kuvastuu halu ratkaisuihin ja vastuunottoon. Hyökkääjä arvioi, että voitontahto kumpuaa lapsuuden ja nuoruuden pihapeleistä.

– Omalla pihalla pelasimme niin sanottua puikkista – välineinä jääkiekkomailat ja kaukalopallo. Sääntöjä ei ollut ja siellä sai ottaa niin kovaa kuin pystyi, Niemelä naurahtaa.

Niemelä avaa podcastissa laajemmin omaa salibandytarinaansa, urheiluun liittyviä unelmiaan sekä Rankkojen Ankkojen kauden lähtökohtia ja jatkonäkymiä.

Kuuntele jakso alla olevasta soittimesta.

Voit kuunnella jakson myös Soundcloud- tai Spotify-palveluista.