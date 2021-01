Chileläinen yksityisetsivä palkkaa iäkkään herrasmiehen (Sergio Chamy) vakoilemaan vanhainkodissa epäiltyä asukkaiden huonoa kohtelua Maite Alberdin ohjaamassa dokumenttielokuvassa. Kuva: Nonstop Entertainment Ab

Salainen agentti vanhainkodissa





Chileläinen yksityisetsivä saa toimeksiannon naiselta, joka on huolissaan vanhainkodissa asuvan iäkkään äitinsä kohtelusta. Sen seurauksena etsivä laittaa lehteen ilmoituksen.

Siinä palvelukseen halutaan 80–90-vuotias mies, jolla on terävät hoksottimet ja joka hallitsee nykytekniikan.

Hänen tehtävänään on soluttautua vanhainkodin uudeksi asukkaaksi ja raportoida yksityisetsivälle vanhainkodin arjesta.

Kolmen kuukauden mittaisen pestin saa hiljattain leskeksi jäänyt kahdeksankymppinen Sergio (Sergio Chamy), joka ei halua vain istua kotonaan ikävöimässä edesmennyttä vaimoaan. Sergio on empaattinen ja lämminsydäminen herrasmies, joka hurmaa varsinkin vanhainkodin naiset.

Yksinäisyys suurin epäkohta

Vaikka juoni kuulostaa fiktiolta, kyse on dokumentista. Keksittyä tarinaa Maite Alberdin ohjauksessa on sen verran, että vanhainkodin asukkaille on kerrottu, että siellä kuvataan dokumenttia paikan elämästä. Kukaan ei siis arvaa, että oikeasti kuvausryhmä seuraa Sergion liikkeitä ja että tämä ystävällinen seuramies on oikeasti salainen agentti, jolla on tärkeä tehtävä.

Pian käy selväksi, että salaisen agentin tehtävä on tarkkanäköiselle ja viisaalle miehelle liian kapea. Sergio jaksaa jutella vanhojen ja hauraiden ihmisten kanssa ja kohdata heidät arvostavasti.

Suurin osa vanhainkodin asukkaista on tavattoman yksinäisiä ja monet heistä perheidensä hylkäämiä.

Sergion raportit alkavat saada uusia sävyjä. Hän sanoo suoraan, että talon suurin epäkohta on vanhusten kokema yksinäisyys ja että yksityisetsivän palkkaamisen sijaan omaisten pitäisi kohdata oma syyllisyytensä, joka estää heitä elämästä ja vierailemasta läheistensä luona.

