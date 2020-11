Oulun poliisilaitos on saanut Unto-koirasta vahvistuksen Kajaaniin. Kuva: Heikki Uusitalo // Kuvakaappaus, Oulun Poliisilaitoksen FB-sivu

Kerroimme Kalevan verkossa pari viikkoa sitten Oulun poliisilaitoksen uudesta vahvistuksesta, yhdeksänviikkoisesta koiranpentu Oivasta, tulevasta pahisten painajaisesta.

Poliisin mukaan Oivasta on kasvamassa apulainen muun muassa kadonneiden ihmisten ja piilotettujen esineiden etsintään. Oiva on belgianpaimenkoira malinois. Lue lisää Oivasta täältä.

Oulun poliisilaitos kertoo Facebook-sivuillaan, että se on saanut myös toisen vahvistuksen, 14-viikkoisen saksanpaimenkoira Unton, jonka sijoituspaikka on Kajaani.

Untosta tulee isona partiokoira, jonka opintoihin kuuluu tottelevaisuutta, erilaisia etsintäharjoituksia, jäljestämistä ja suojelua eli voimankäyttöä.

Unto on tutustunut tulevaan työpaikkaansa kuukauden ajan ja on kerännyt valtavasti huomiota osakseen työyhteisössä.

– Me kaikki uskomme, että Untosta tulee isona terävä ja taitava poliisikoira, poliisi kirjoittaa Facebookissa.

Suomen poliisilla on noin 260 koiraa, jotka ovat 240 koiranohjaajan hallussa. Asiasta kerrotaan poliisiammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Yleisimmät poliisin käyttämät koirarodut ovat saksanpaimenkoira ja belgianpaimenkoira malinois. Erikoiskoiriksi koulutetaan myös metsästysrotuisia koiria, kuten englanninspringerspanieleja ja labradorinnoutajia.

Poliisikoirat asuvat ohjaajiensa kotona ja käyvät ohjaajansa kanssa yhdessä töissä. Poliisikoirat jäävät eläkkeelle yleensä 10-vuotiaina. Tosin Oulun poliisilaitoksen legendaarinen partiokoira Horkka työskenteli tavallista pidempään.

Horkka ehti uransa aikana käräyttää huumekätköjä, väistellä luoteja ja pelastaa ihmishengen. Lue lisää Horkasta täältä.

Horkan mantteliperijäksi on kasvanut Suhteellisen Pupujussi, kutsumanimeltään pelkkä Jussi. Lue toukokuussa julkaistu juttu Jussista täältä.