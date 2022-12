Yli 83 miljoonan asukkaan maahan mahtuu lukuisia ajatussuuntia ja aatteellisia kuplia, mutta tästä huolimatta uutiset Saksassa paljastuneesta vallankaappaushankkeesta ovat häkellyttäviä. Maatahan on totuttu pitämään vakauden perikuvana niin politiikassa kuin taloudessakin.

Kyseessä on myös maa, joka on tietoisesti pyrkinyt ottamaan oppia historiasta. Esimerkiksi Saksan vastuu toisesta maailmansodasta on läpivalaistu perusteellisesti.