Saksan terveysministeri Jens Spahn otti maskin pois tiedotustilaisuutensa aluksi perjantaina Berliinissä. Hänen mukaansa viranomaiset ovat miettineet tarkasti rokotejärjestystä arvioidessaan, miten ihmisiä voidaan pelastaa. Kuva: HAYOUNG JEON

Saksan terveysministeri Jens Spahn julkaisi nyt perjantaina listan siitä, missä järjestyksessä eri väestöryhmiä maassa rokotetaan koronaa vastaan.

Listan alku kuulostaa tutulta Suomessakin. Ensiksi piikin saavat yli 80-vuotiaat, hoiva- ja vanhainkotien väki ja terveydenhuoltohenkilökunta.

Listalla seuraava ryhmä käsittää yli 70-vuotiaiden lisäksi muun muassa dementiaan sairastuneet, ihmiset, joilla on Downin oireyhtymä ja elinsiirteen saaneet. Tämän lisäksi koronarokotus annetaan tässä vaiheessa niille, jotka asuvat turvapaikanhakijoiden ja kodittomien majoituspaikoissa.

Kolmannessa vaiheessa rokotetaan yli 60-vuotiaat, kroonisesti sairaat, johtavat poliitikot ja valtionhallinnon keskeiset virkamiehet, koulujen ja päiväkotien opettajat sekä esimerkiksi kauppojen myyjät.

Lista on lääketieteellisesti perusteltu ja asiantuntijoiden miettimä. Spahn korosti, että järjestystä mietittäessä on laskettu, miten voidaan pelastaa eniten ihmisiä ja antaa heille lisää elinvuosia. Päätöksiä tehdään tilastomatematiikan avulla.

Turvapaikanhakijoiden asuntoloista tuli koronalinkoja

Yhtä lailla listasta näkee heti, minkä huudon se käynnistää. Turvapaikanhakijat tullaan rokottamaan ennen monia kroonisesti sairaita ja kodittomat saavat suojan ennen opettajia, jotka altistuvat taudille tehdessään työtä lasten puolesta.

Jokainen elämä on kuitenkin yhtä arvokas ja tämän vuoden aikana olemme jo liiankin monta kertaa nähneet, missä suurimmat uhat piilevät. Saksassa turvapaikanhakijoiden asuntoloissa ja kodittomien hätämajoituspaikoissa liian monta ihmistä on liian lähellä toisiaan, ja niistä on kehittynyt usein koronalinkoja, joista virus leviää kaikkialle muuallekin.

Saksan listaa katsoessa on helppo ymmärtää, miksi monessa maassa ollaan mieluusti julkaisematta rokotusjärjestyksestä sen tarkempia listoja, kuin että hoitajista ja riskiryhmistä aloitetaan. Monet etsivät listoista väistämättä itselleen viitteitä siitä, kuka on toista tärkeämpi yhteiskunnassa.

Halu luoda terveydenhuollon järjestyksistä yhteiskunnan nokkimajärjestyslistaa on vaarallinen. Tämä on nähty jo aiemmista kulkutaudeista, kuten vuosikymmeniä kestäneestä HIV-epidemiasta. Moraalisen pöyristyksen sijaan kylmä matematiikka on parempi voima perustelemaan päätöksiä, joilla suojellaan elämää.