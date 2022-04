TIER tuo sähköpotkulaudat Ouluun vapun aikoihin ja sähköavusteiset pyörät arviolta kesäkuussa. Kuva: TIER

Saksalaisyhtiö TIER tuo Ouluun tänä kesänä 1 800 sähköpotkulautaa ja 500 sähköavusteista polkupyörää. Toiminta on tarkoitus aloittaa maajohtaja Elina Bürklandin mukaan vapun aikoihin.

– 1 800 lautaa on maksimimäärä, mikä on määritelty Oulua ajatellen. Aloitamme kuitenkin pienemmällä määrällä ja nostamme sitä käyttöasteen kehittyessä.

Sähköavusteiset pyörät tulevat Oulun katukuvaan tämänhetkisen arvion mukaan kesäkuussa. Niissä on Bürklandin mukaan sama toimintaperiaate kuin sähköpotkulaudoissa.

– Meillä on käytössä vapaan pysäköinnin malli. Olemme kuitenkin huomanneet, että ihmisillä on vakiintunut käytösmalli, jossa pyörät ohjautuvat lähelle pyörätelineitä. Pyörissä on esiintynyt vähemmän pysäköintiin liittyviä haasteita kuin sähköpotkulaudoilla.

TIER hinnoittelee sähköpotkulautojen ja pyörien käytön samaan tapaan kuin Oulussa nyt jo toimiva Lime. Käyttäjän tulee maksaa euron avausmaksu, jonka jälkeen hinnoittelu on minuuttipohjainen.

TIER eroaa kuitenkin Limestä erilaisilla paketeilla. Ilmaisten avausten paketissa kertamaksu on noin viisi euroa, ja sillä saa kuukaudeksi ilmaiset avaukset. Lisäksi on 30–40 euroa maksava kuukausipaketti, jossa on ilmaista ajoaikaa noin 300 minuuttia ja ilmaiset avaukset.

– Kaupungin kanssa katsotaan lopullinen toiminta-alue. Sähköpyörillä on vähän pidempi toimintasäde kuin sähköpotkulaudoilla. Pyörien ja potkulautojen sijoittelua pohditaan parhaillaan. Keskitymme keskusta-alueeseen. Loput katsotaan käyttöasteen mukaan.

TIER toimii Suomessa kymmenessä kaupungissa, ja tänä vuonna sen toiminta laajenee viiteen uuteen kaupunkiin.