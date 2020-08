Bayern Munchen juhli sunnuntai-iltana Mestarien liigan voittoa. Kuva: JOSE SENA GOULAO / EPA

Saksalaisjätti Bayern Münchenille ei löytynyt pysäyttäjää jalkapallon miesten Mestarien liigassa. Bayern kaatoi Lissabonissa sunnuntaina pelatussa loppuottelussa ranskalaisen PSG:n 1–0 ja voitti tämän kauden kilpailussa kaikki pelaamansa 11 ottelua.

Bayernin sankariksi finaalissa nousi ranskalainen laitahyökkääjä Kingsley Coman, joka puski pallon 59. minuutilla PSG:n verkkoon. Coman sai rangaistusalueen sisälle oivan keskityksen Joshua Kimmichiltä.

Yksi maali riitti hieman yllättäen Bayernille ottelun voittoon, sillä PSG:llä oli asettaa kärkeen nimivahva hyökkäyskolmikko. Niin kuitenkin maailman kallein jalkapalloilija Neymar, ranskalaistähti Kylian Mbappe kuin loistavaa kautta pelannut Angel Di Maria jäivät ilman tehoja.

Bayernin alakerran pelaamista ei sekoittanut edes luottotoppari Jerome Boatening loukkaantuminen avausjaksolla. Boatening korvasi varmaotteinen Niklas Süle.

Comanille uran 20:s pokaali

Ratkaisuosuman tehnyt 24-vuotias Coman edusti uransa alussa juuri Bayernin finaalivastusta PSG:stä. Coman on vielä varsin nuoresta iästään huolimatta melkoinen mestaruusmagneetti. Hän on voittanut jo tätä ennen muun muassa viisi Saksan mestaruutta, kaksi Italian mestaruutta ja kaksi Ranskan mestaruutta. Kaikkiaan Coman on saavuttanut urallaan jo 20 mestaruuspokaalia.

Bayernille kausi oli menestyksekäs. Joukkue ylsi niin sanottuun triplaan, kun se voitti jo aiemmin kaudella Saksan cup-mestaruuden sekä liigamestaruuden.

Pysteihin Bayernin luotsasi Hansi Flick, joka nousi apuvalmentajan paikalta erotetun päävalmentajan Niko Kovacin tilalle marraskuun alussa.

Kilpailun ykköstila on Bayernille seurahistorian kuudes. Sen edellinen Mestarien liigan voitto tuli vuonna 2013. Aiemmat ovat vuosilta 1974–1976 ja 2001.

Bayern nousi Mestarien liigan kokonaisvoittojen määrässä Liverpoolin rinnalle. AC Milanilla on seitsemän ykköstilaa ja kärkiseura Real Madridilla 13.