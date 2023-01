Oslo/Helsinki

Saksa on valmis antamaan luvan Puolalle, jos maa haluaa lähettää saksalaisvalmisteisia tankkeja Ukrainaan, kertoo Saksan ulkoministeri Annalena Baerbock.

– Jos meille esitetään kysymys, emme tule olemaan esteenä, Baerbock sanoi televisiohaastattelussa Ranskan ja Saksan johtajien tapaamisen jälkeen Pariisissa.

– Me tiedämme kuinka tärkeitä nämä tankit ovat, ja siksi juuri me keskustelemme siitä nyt kumppaneidemme kanssa. Meidän on varmistettava, että ihmisten henkiä saadaan pelastettua ja Ukrainan alue vapautettua, ulkoministeri sanoi.

Leopard 2- panssarivaunu harjoituksissa Puolassa viime syyskuussa. Kuva: DAREK DELMANOWICZ

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki totesi aiemmin tänään Puolan olevan valmiina toimimaan siinäkin tapauksessa, ettei Saksa lähetä panssareita.

– (Jos Saksa ei suostu lähettämään Leopard-panssarivaunuja Ukrainaan) me perustamme pienen koalition maista, jotka ovat valmiita lahjoittamaan osan nykyaikaisesta kalustostaan, nykyaikaisista panssarivaunuistaan, Morawiecki sanoi PAP-uutistoimiston mukaan.