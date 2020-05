Ala-Saksin osavaltiossa Saksassa on alettu keventää koronaviruksen takia asetettuja rajoitteita. Turistit saavat vierailla rannoilla, ja loma-asuntojen sekä ravintoloiden odotetaan aukeavan jälleen pian. Kuva: FOCKE STRANGMANN

Saksan hallitus aikoo keventää koronaviruksen takia asetettuja matkustusvaroituksia. Hallitus on sallimassa matkustamisen Euroopassa kesäkuun 15. päivästä lähtien, mikäli koronavirustilanne sallii. Asiasta kertoo saksalainen uutistoimisto DPA Reutersin mukaan.

DPA kertoo, että matkustamista käsittelevän esityksen mukaan matkustusvaroituksen poistaminen koskee 31 maata. Saksalaisturistit voisivat kesäkuun puolivälin jälkeen matkustaa 26 Euroopan unionin jäsenmaahan sekä Britanniaan ja Islantiin, Liechtensteiniin, Norjaan ja Sveitsiin. Nämä neljä maata kuuluvat Schengen-alueeseen.

Saksan hallituksen on määrä käsitellä asiaa keskiviikkona.

Saksa asetti matkustusvaroituksen 17. maaliskuuta ympäri maailmaa leviävän koronaviruksen takia. Varoitus koskee kaikkea ei-välttämätöntä matkustusta ulkomaille.

Ihmiset nauttivat kesähelteestä Espanjan San Sebastianissa elokuussa 2018.

Vaikka rajoituksia päätettäisiin lieventää, nopeaa paluuta normaaliin tuskin on luvassa. Saksan ulkoministeri Heiko Maas varoitti toukokuun alkupuolella saksalaisia siitä, että näiden ei tänä vuonna kannata odottaa kesälomamatkojen varaamista tavalliseen tapaan, kertoo saksalainen Deutsche Welle.

Maas kuitenkin sanoi toukokuun 18. päivä, että Saksa toivoo voivansa lieventää matkustusvaroituksia. Hän sanoi tuolloin, että toivoo kesälomamatkojen olevan mahdollisia, mutta korosti, että matkailu on aloitettava vastuullisesti.

Uusien vahvistettujen tartuntojen määrä on Saksassa laskenut huhtikuun loppupuolelta lähtien. Maanantaina uusia tartuntoja vahvistettiin reilut 460. Kaikkiaan tartuntoja on Saksassa vahvistettu reilut 180 700. Covid-19-taudin aiheuttamia kuolemia on vahvistettu reilut 8 400.

Useat maat Euroopassa ovat alkaneet valmistautua matkustusta koskevien rajoitusten keventämiseen. Joissain maissa rajoja on jo varovasti ja hallitusti avattu. Esimerkiksi Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua ovat muodostaneet keskenään matkustuskuplan. Maat avasivat toukokuussa rajansa toisilleen ja perustelivat päätöstä sillä, että koronatilanne on hallinnassa kaikissa kolmessa maassa.