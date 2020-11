Koronavirusepidemia on Pohjois-Pohjanmaalla nyt kiihtymisvaiheessa. Kuva: Arkisto / Vesa Joensuu

Koko Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronavirusepidemiassa kiihtymisvaiheeseen. Asian linjasi Pohjois-Pohjanmaan alueellinen covid 19 -koordinaatioryhmä, joka kokoontui tiistaina.

Linjaus toi samalla tullessaan mukana uusia suosituksia. Nyt esimerkiksi kaikkien kynnelle kykenevien toivotaan jäävän etätöihin niin yksityisellä kuin julkisella puolella. Myös maskien käyttösuositus laajeni eikä yli kymmenen hengen yksityistilaisuuksia pitäisi järjestää. Suositukset kokonaisuudessaan löytyvät tämän jutun lopusta.

Keskiviikkona puoliltapäivin pidetyssä tiedotustilaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma sanoi, että nyt on oikea toimia, ettei tilanne pääse etenemään yhtä pahaksi kuin pääkaupunkiseudulla, joka on jo leviämisvaiheessa.

– Olemme vakavan tilanteen edessä. Nyt on kyse siitä, kuinka vakavasti otamme alueellisen koordinaatioryhmän antaman uudet suositukset, Luoma vetosi kansalaisiin.

– Minkälainen joulu meille tulee?

Hän totesi myös, että kyse on myös siitä, pärjäämmekö Suomessa lähitulevaisuuden ilman poikkeusolojen julistamista.

Tartuntojen kasvu keskittynyt yhä Ouluun

Tartuntojen kasvu keskittyy maakunnassa edelleen Ouluun. Uusilla suosituksilla halutaan estää tartuntojen leviäminen muualle alueelle.

Tartunnat lähtivät kasvuun syyslomaviikolla. Sen jälkeen tilanne kääntyi positiivisempaan suuntaan, mutta viime viikolla tautitapauksien määrä jälleen alkoi kasvaa. Tällä viikolla tartuntoja on ollut enemmän kuin viime viikolla.

Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kertoi, että Pohjois-Pohjanmaalla tartuntaketjut pystytään yhä jäljittämään lähes kokonaan. Yksi trendi kuitenkin huolestuttaa Korpelaista.

– Tartunnat syntyvät tällä alueella paljolti perheiden ja sukujen sisällä. Viime aikoina tartuntoja on tullut paljon työpaikoilta. Tämä on huolestuttava trendi, johtajaylilääkäri totesi.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin myös siitä, että esimerkiksi suositusten mukaisesti järjestetyistä yleisötilaisuuksista ja harrastuksista tartuntoja ei ole tullut kovinkaan paljon.

Kiihtymisvaiheen kriteereistä ilmaantuvuusluvut sekä seitsemän että 14 vuorokauden osalta ylittävät tällä hetkellä kiihtymisvaiheen kriteerit, samoin positiivisten testitulosten osuus näytteistä.

Tartuntojen ilmaantuvuus on Pohjois-Pohjanmaalla jo leviämisvaiheen tasolla, mutta kaikki muut kriteerit eivät sen osalta vielä täyty. Leviämisvaiheessa vain alle puolet tartuntalähteistä pystytään jäljittämään, ja sairaalahoidon sekä tehohoidon tarve kasvaa voimakkaasti.

OYSissa on tällä hetkellä sairaalahoidossa viisi henkilöä. Tehohoidossa on ollut viime viikkoina vain yksittäisiä potilaita.

Testeihin matalalla kynnyksellä

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo painotti tiedotustilaisuudessa, että koronatesteihin on mentävä matalalla kynnyksellä. Testauskapasiteettia pitäisi olla riittävästi ja sitä on mahdollista vielä nostaa. Vastauksen testiin saa yleensä vuorokaudessa.

– Kotoa hakeudutaan testeihin maski päässä ja tullaan takaisin kotiin maski päässä. Siellä odotetaan, kunnes testitulos on tullut, Mäkitalo sanoi.

Hän myös korosti, että lievissäkin oireissa on pysyttävä kotona, kunnes on osoitettu, että kyse ei ole koronasta. Esimerkiksi töihin ei pidä mennä, ja harrastukset on jätettävä väliin.

Tartunnoissa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus on korostunut. Viime viikolla se oli noin 30 prosenttia, samoin syyslomaviikolla. Näiden väliin jääneellä ajanjaksolla osuus oli pienempi.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että maahanmuuttajille on pyritty jakamaan samaa tietoa kuin muillekin asukkaille.

Uudet suositukset koko maakuntaan (osa ollut voimassa Oulussa jo aiemmin): Laajennettu etätyösuositus • Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti Etäkokouskäytännöt • Suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa Maskisuositukset • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa (voimassa Oulussa jo 29.10. lähtien) • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa opettajilla • Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista Yksityistilaisuudet • Suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä Harrastusryhmät (voimassa Oulussa jo 29.10. lähtien) • Suositellaan noudattamaan ryhmämuotoiseen harrastamiseen annettuja tarkennettuja turvallisuusohjeita Riskiryhmät (voimassa Oulussa jo 29.10 lähtien) • Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike) Aiemmin annetut suositukset Maskisuositukset (koskee yli 15-vuotiaita) • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella • Riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella • Terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä, mikäli turvavälit eivät toteudu. Suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita. Sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä suositus henkilökunnan suunenäsuojainten käytöstä on ollut voimassa jo aiemmin ja jatkuu entisenlaisena

