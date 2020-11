Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri sai rahaa 40 euroa asukasta kohden koronaepidemian hoitoon. Arkistokuva. Kuva: Nina Susi / arkisto

Sairaanhoitopiirit saavat yhteensä 200 miljoonaa euroa avustusta koronaepidemiasta koituneiden kustannusten hoitoon ja alijäämän kompensoimiseksi.

Valtiovarainministeriö päätti avustuksista tiistaina 24. marraskuuta. Rahat myönnetään tämän vuoden neljännestä lisätalousarviosta.

Avustusta voi saada vain toteutuneisiin kustannuksiin. Neljä viidesosaa avustuksesta jaettiin asukasmäärän perusteella ja yksi viidesosa sen perusteella, minkä verran koronapotilaiden hoitoon sekä koronatestaukseen oli käytetty rahaa elokuun loppuun mennessä.

Rahaa myönnettiin keskimäärin 36 euroa asukasta kohden.

Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireistä suurimman asukaskohtaisen avustuksen saa Kainuu, jossa avustus on 41 euroa asukasta kohden. Yhteensä tukisumma nousee reiluun 2,9 miljoonaan euroon. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tukea saadaan 40 euroa per asukas, jolloin tukipotti on hieman yli 2,4 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiireissä asukaskohtainen tuki on 32 euroa. Pohjois-Pohjanmaalla tämä tarkoittaa 13,1 miljoonaa ja Lapissa vajaata 3,8 miljoonaa euroa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sai sekä euromääräisesti että asukasta kohden suurimman summan – 71 miljoonaa euroa eli 42 euroa per asukas. Asukasta kohden pienin summa, 30 euroa, myönnettiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille.

Avustukset maksetaan sairaanhoitopiireille joulukuussa 2020.

Sairaanhoitopiireille on aiheutunut koronaepidemian vuoksi kustannuksia muun muassa varautumisesta, torjunnasta, potilaiden hoidosta ja irtaimiston hankinnasta. Myös tuloissa on tapahtunut vähentymistä, kun toimintoja on jouduttu lykkäämään eikä palveluita ole tuotettu siten kuin normaaliolosuhteissa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin avustuksissa huomioitiin kustannukset, joita koitui terveydenhuollon henkilökunnan lähettämisestä Ahvenanmaalle.