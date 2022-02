Suomessa on sairaalahoidossa 684 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Määrä on 31 potilasta vähemmän kuin perjantaina.

Tehohoidossa on 40 koronapotilasta, mikä on kahdeksan enemmän kuin perjantaina.

Suomessa on kerrottu 44 uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta perjantain jälkeen.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana kymmenen koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on pysynyt samana perjantaista lähtien.

Koko OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 70, mikä on 18 vähemmän kuin perjantaina. Koronapotilaista neljä on tehohoidossa, mikä on yksi enemmän kuin pari päivää sitten. Potilaista 36 on perusterveydenhuollossa ja 30 erikoissairaanhoidossa.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Kello 15.31 uutiseen on lisätty koronaan liittyvien kuolemantapausten määrä.